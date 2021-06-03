Кто защитит врачей?

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Медицина 24/7»

Российских врачей все чаще обвиняют в смерти пациентов. Причем далеко не всегда обосновано.

Уголовные преследования, тюрьма – безрадостная перспектива, которая может грозить медикам. У всех на слуху дело московского врача-гематолога Елены Мисюриной. Оно, пожалуй, одно из немногих, которое закончилось благополучно. Четыре года длилось судебное разбирательство. И, наконец, в 2021 уголовное дело прекратили за отсутствием состава преступления. Буквально на днях суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, которых обвиняли в убийстве недоношенного младенца.

Уголовные преследования медиков из-за жалоб пациентов - развивающаяся тенденция. Особенно это заметно в сфере лечения сложных заболеваний, в частности, онкологии. А это особая сфера медицины, где между "сделали все возможное" и врачебной ошибкой проходит слишком тонкая грань.

Последние дни в ток-шоу и электронных СМИ активно муссируется ситуация вокруг столичной клиники «24/7».

Далее - версия событий от клиники Медицина 24/7, которую они изложили в ходе пресс-конференции в «Комсомольской правде».

Пациентка Тамара Григорьевна Гулиа проходила комплексное лечение в клинике Медицина 24/7 по поводу онкологического заболевания. 14. 04. 2021 г. после четвертой успешной госпитализации, она выписалась из стационара клиники домой в удовлетворительном состоянии. В клинику Медицина 24/7 за ней приехал ее муж Нурбей Гулиа. При выписке Тамара Гулиа благодарила врачей, сообщила, что чувствует себя хорошо, планирует лечь на повторный цикл терапии в ближайшие 1-2 недели. Ее супруг при этом присутствовал, молча сидел рядом с ней, о чем есть видеозапись.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Медицина 24/7»

В ту же ночь Тамара Гулиа поступила в клинику Медицина 24/7 в тяжелом состоянии в карете скорой помощи, которую вызвал на дом ее супруг. Со словами «здесь ее знают, ее не возьмут в городской больнице» просил госпитализировать жену.

Врачи скорой помощи диагностировали асфиксию на фоне отека легких неясного генеза. В отделении реанимации и интенсивной терапии клиники Медицина 24/7 пациентке были поведены реанимационные мероприятия, она пришла в сознание и была переведена в палату стационара на режим дыхательной поддержки.

В течение недели Тамаре Гулиа продолжали проводить лечение, ее состояние стабильно улучшалось, она была в сознании, и, хотя все еще находилась на стимуляции дыхания, могла общаться посредством письменных сообщений.

Утром 22 апреля 2021 г. в клинику Медицина 24/7 пришел ее супруг Нурбей Гулиа и сообщил, что намерен перевести свою жену в другую клинику для паллиативной помощи. Дата выписки была согласована, после этого он поблагодарил врачей за то, что его жене вернули возможность общаться, ушел и больше не появлялся.

Вечером, после 22-00 в клинику Медицина 24/7 приехал пасынок Тамары Гулиа, сын Нурбея Гулиа с угрозами, устроил разборки с врачами, угрожал устроить шумиху в СМИ, требовал паспорт своей мачехи.

Прошла еще неделя, и 30 апреля 2021 г. в клинике Медицина 24/7 появились правоохранительные органы. СК РФ в дальнейшем сообщил о возбуждении уголовного дела по п. «в» ч.2 ст.238 УК РФ.

Оказалось, что днем 22 апреля 2021 г. Нурбей Гулиа обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его жену насильно удерживают в клинике, вымогают из него деньги, удерживают паспорт жены. Эта информация не соответствовала действительности. Нурбея сообщал о том, что он якобы заплатил за лечение 2 млн руб. По мнению сотрудников клиники, оплату лечения Тамара Гулиа производила сама, со своего личного счета, к которому ее муж не имел отношения.

В итоге 23 апреля 2021 г. Тамара Гулиа была вывезена супругом из клиники Медицина 24/7, перевезена в хоспис, где оказалась без медицинской помощи и через некоторое время скончалась.

Странно, что эта частная история стала, как подсчитали сотрудники клиники, поводом для «десяти ток-шоу, 50 эфиров, 250 публикаций в интернете, около 350 постов в телеграмм-каналах».

- Это заказная компания против «24/7», - уверена дочь той самой пациентки, Елена Парецкая. Она пришла на пресс-конференцию в «Комсомолку» - У меня не было замечаний к клинике. Когда я приехала туда, то увидела: мою маму там лечили и восстанавливали. Благодаря операции, которую провел врач в клинике «24/7», мама смогла есть. У нее лимфоузел закрывал горло, она месяцев восемь практически не могла принимать твердую пищу. На самом деле я очень благодарна всему персоналу «24/7» за то, что моя мама хоть немножко дольше пожила.

Выходит, клиника стала жертвой семейного конфликта пациентов. Который, как подозревают в медицинских кругах, раздули в своих интересах конкуренты «24/7».

- Клиника существует с 2015 года, - рассказал «Комсомолке» в прямом эфире генеральный директор «Медицина 24/7» Олег Серебрянский. - В среднем она принимает 5,5 тысяч человек в год, в том числе от 1200 до 1500 человек ежегодно получают стационарное лечение в ней. Через наши руки прошло больше 30 тысяч человек. Каждый из них получил качественную, а иногда уникальную медицинскую помощь.

- Кто наши пациенты? - продолжает Олег Юрьевич. - Это люди, которые в обычном режиме уезжают на лечение в Израиль или Германию, в США. На фоне ковида они были лишены такой возможности. И остались в России. Насколько они удовлетворены? У нас самая большая в России подборка видеоотзывов наших больных! Больше 500 человек (!) только за минувший год согласились оставить свои данные и рассказать о том, что им в здесь понравилось по окончании цикла лечения.

Олег Юрьевич Серебрянский, генеральный директор «Медицина 24_7». Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- К сожалению, большая эмоциональная составляющая, которая присутствует как со стороны пациентов и их родственников, а также со стороны прессы, не позволяет в большинстве случаев дождаться результатов расследования, - говорит онколог, маммолог, хирург с более чем 30-летним стажем Александр Аллахвердян. - Выводы, которые делаются только на основании факта проведения разбирательств, озвучиваются широко в прессе, вредят очень сильно как пациентам, так и, в первую очередь, медработникам.

- Вы прекрасно знаете: те шесть лет, которые проводят студент медицинского института в вузе, недостаточны для того, чтобы овладеть современными медицинскими знаниями — подводит итоги Александр Сергеевич. - Врач продолжает учиться всю свою жизнь. Известно, что подавляющее большинство медиков работают на пределе своих возможностей. И это очень ярко показала та беда, которая случилась с нашим миром, - пандемия COVID-19. И мы столкнулись с очень серьезной кадровой проблемой в здравоохранении. Одна из составляющих, на которую может повлиять общественное мнение: это то, что медработники зачастую беззащитны перед любыми нападками.

СКАЗАНО!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева:

«В конкурентной борьбе все чаще используются запрещенные приемы»

«Предприниматели отмечают, что в конкурентной борьбе зачастую используется «запрещенные приемы» — их пускают в дело те, кто не готов к честной конкуренции, - заявила журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева. - Иногда для этих целей используют как инструмент обращения в органы КНД. Этот прием в основном используется в сферах, связанных с сервисом и заботой о здоровье: общепите, медицине, бытовом обслуживании.

Опишу, например, другую ситуацию: пациентка после оказания услуг в ООО «Институт профилактики» обратилась в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения с жалобой на проведение медицинского освидетельствования без лицензии. Эксперты pro bono оказали юридическую поддержку при составлении протокола об административном правонарушении, Аппарат Уполномоченного принял обращение ООО «Институт профилактики» в работу. Мы добились победы: решением суда было отказано в привлечении общества к административной ответственности. Отмечу, что взаимодействие с органами КНД – одно из основных направлений деятельности Уполномоченного. В Индексе административного давления за 2020 год году столица переместилась с 42-го места на 13-е место среди всех субъектов Российской Федерации. Это очень важный итог большой совместной работы всех участников процесса».