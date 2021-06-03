Коллекторы грозят судом депутату Милонову, который предложил лишать их пенсий и "приравнять к животным"

От Виталия Милонова мы слышали, конечно, всякое. Но в недавнем радиовыступлении депутат Госдумы в очередной раз превзошел самого себя. На этот раз под горячий язык Милонова попали коллекторы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПОТОМУ ЧТО ЭТО СВОЛОЧЬ!»

От Виталия Милонова мы слышали, конечно, всякое. Но в недавнем радиовыступлении депутат Госдумы в очередной раз превзошел самого себя. На этот раз под горячий язык Милонова попали коллекторы. Рассуждения Виталия Валентиновича о представителях этой профессии заслуживают дословного цитирования.

- Законодательно нужно запретить коллекторам занимать после этого какую-либо должность. Если человек работал коллектором, он должен быть лишен пенсии. Потому что это сволочь! Предлагаю юридически записать, что лицо, которое работало коллектором, лишается права называть себя гражданином. Нужно быть полным подонком и негодяем, чтобы звонить матерям и угрожать, что мы убьем вашего сына, если он не вернет долг. Есть судебные приставы, - заявил в эфире «Говорит Москва» Виталий Милонов. И добавил контрольный словесный выстрел: - Я хочу внести маленькое изменение в закон о коллекторах: признать их животными, не подпадающими под статью 245 «Жестокое обращение с животными». Это социально опасные животные, что-то типа вшей. Я предлагаю всех коллекторов, которые не откажутся от своей деятельности в добровольном порядке, столыпинским вагоном вывезти на Украину. Пускай там работают, нам не нужны такие сограждане.

Мы же, в свою очередь, решили предоставить слово «противоположной стороне». Тем более коллекторы - многие читатели не дадут соврать - не создают впечатление людей, неспособных постоять за себя.

«ГОСПОДИН ДЕПУТАТ РАЗЖИГАЕТ НЕНАВИСТЬ»

Президент Национальной Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев первым делом напомнил корреспонденту «КП»: подобные речь Милонов позволяет себе уже не в первый раз.

- К сожалению, господин депутат 12 октября 2020 года сказал почти те же самые слова в телеэфире. На вопрос ведущей о том, не нарушает ли он статью 282 УК РФ, которая запрещает разжигание ненависти, он ответил: «Да, я разжигаю». Человек не просто разжигает ненависть, нарушая статью Уголовного кодекса, он еще использует служебное положение, - говорит Эльман Мехтиев. - Мне кажется, правоохранительные органы при поступлении заявления должны принять меры. Понятно, что у депутата Госдумы есть иммунитет, но при подтверждении признаков нарушения это грозит наказанием вплоть до уголовной ответственности.

По словам Мехтиева, в данный момент Ассоциация внимательнейшим образом оценивает высказывания «для привлечения к ответственности тех, кто использует служебное положение, чтобы разжигать вражду к определенной социальной группе». Глава НАПКА подчеркнул, что надзор за профессиональными коллекторами возложен на Федеральную службу судебных приставов.

- Если организации, поднадзорные Службе приставов, по его мнению, нарушают закон - значит, он недоволен работой надзорных органов? Слабо так сказать? Не слабо только кричать: «Да, я разжигаю вражду!», - сердится Эльман Мехтиев. И просит россиян не бояться коллекторов, когда возникают проблемы с долгами: - От коллекторов не только не нужно прятаться. Попробуйте позвонить в коллекторское агентство, объяснить свои сложности и спросить о программе рассрочки, даже возможности списания. Если долг продан коллектору, он может сам принимать решение о реструктуризации, о рассрочке, о прощении, о списании. Басни и кривые зеркала популизма - не лучший способ решать экономические проблемы.