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Экономика3 июня 2021 19:19

Мишустин протестировал новый электробус, который закупят для Москвы

Во время поездки в Набережные Челны премьер попробовал себя в роли рабочего в цеху «КАМАЗа»
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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По дороге Мишустин обсудил со своими попутчиками влияние пандемии на бизнес «КАМАЗа»

По дороге Мишустин обсудил со своими попутчиками влияние пандемии на бизнес «КАМАЗа»

Фото: Елена КРИВЯКИНА

В четверг после посещения Ульяновска Михаил Мишустин отправился в Набережные Челны. Премьер посетил производственные предприятия «КАМАЗа».

На заводе двигателей премьеру показали конвейерную линию в сборочном цеху, а потом предложили попробовать себя в роли рабочего. Мишустин охотно согласился. Премьер собственноручно установил головку блока цилиндров двигателя. После этого он проверил по системе, хорошо ли справился с задачей, и явно остался доволен результатом. Другой рабочий показал премьеру, как устанавливается масляный картер. Но с этим Мишустин связываться не стал.

В другое подразделение «КАМАЗа» Мишустину предложили проехаться на новом электробусе, выпущенном на заводе. Премьер присел на сидение.

- Билеты все купили? - пошутил глава Татарстана Рустам Минниханов.

- Рустам Нургалиевич, пробовали водить такой серьезный грузовой транспорт? - в ответ парировал Мишустин, заметив, что глава Татарстана мастер в этом деле.

- Конечно, - с хитрой улыбкой ответил Минниханов.

Представители «КАМАЗа» рассказали, что заказ таких аэробусов для Казани пока составляет 50 штук, еще 350 электробусов закупит Москва. А вот другие города пока не проявляют интереса.

- Надо нам поговорить на эту тему, - заметил Мишустин, обращаясь к руководству «Ростеха».

По дороге Мишустин обсудил со своими попутчиками влияние пандемии на бизнес «КАМАЗа».

- Вообще не повлияла, - рассказали премьеру.

В научно-техническом центре «КАМАЗ» Мишустин сел за руль магистрального тягача поколения К5 - «Камаз-54901».

Как рассказали представители «Камаза», этот магистральный тягач является новейшей разработкой и ни в чем не уступает мировым лидерам. Премьер оценил мощь машины.

Мишустин также заглянул на испытательный полигон, где для него устроили небольшое шоу: машины, выпущенные на «КАМАЗе», преодолевали как наземные, так и водные препятствия.

После этого Мишустин провел совещание о дальнейшем развитии «КАМАЗа».

- Мы реализуем три специальные программы: одна программа - это льготное кредитование, это льготный лизинг и программа субсидирования газомоторной техники . Примерно каждая 11-я новая машина в России продается благодаря этим мерам, - рассказал Мишустин.

По его словам, из 581 тысячи автомобилей по трем программам стимулирования за январь–апрель было продано 54 тысячи.

- Это очень неплохой результат, - заметил Мишустин.

Мишустин заметил, что «КАМАЗ» получает большую поддержку, только на имущественный взнос через «Ростех» было выделено 4 миллиарда рублей.

Премьер рассказал, что производство грузовиков на предприятиях «КАМАЗа» выросло за январь - апрель 2021 года на 40%.

Мишустин подчеркнул, что «КАМАЗ» остается безусловном лидером в своем сегменте и системно расширяет свой экспорт. При этом премьер обратил внимание, что, несмотря на успехи, в скором времени «КАМАЗу» придется столкнуться с вызовами будущего, такими как запрос на беспилотную технику, повышение экологических требований к автомобилям и снижение их негативного воздействия на окружающую среду.

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