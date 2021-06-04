Диетологи не любят слово «диета»

Оказалось, что понимание правильного питания нужно корректировать, что эксперты и сделали. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Как привести себя в порядок к лету и не навредить здоровью». Эксперты и многочисленная аудитория соцсетей обсуждали в прямом эфире, как здоровое питание сделать частью здорового образа жизни, а не способом похудения к пляжному сезону или к Новому году.

Тема здорового и правильного питания россиян настолько важна, что ей посвящена отдельная государственная программа в составе национального проекта «Демография». В рамках этого нацпроекта Роспотребнадзор реализует Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» - это и интернет-портал здоровое-питание.рф, и Школа здорового питания, и «Книга о вкусной и здоровой пище», и раздел на сайте kp.ru «Время питаться правильно», и программа на телеканале «Россия 1» «Формула еды», и мобильное приложение «Дневник питания» на популярной платформе VK, и еще множество просветительских мероприятий.

Одну ягодку беру, на другую смотрю

- Еда - одно из основных доступных всем удовольствий, притом что формирует здоровье человека, - начала беседу Надежда Раева (на фото), начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области. - Но питание является и фактором риска для развития ожирения. В России около 14% мужчин и 26% женщин имеют избыточный вес. И если в 20 лет избыточный вес примерно у 5% населения, то к 40 годам у мужчин эти цифры вырастают до 25 - 30%. И половина женщин к 55 - 57 годам набирают максимально избыточную массу тела.

Растет ожирение и среди детей. В России им страдают около 300 тысяч юных граждан - каждый пятый школьник.

В связи с этим хочется обратить внимание на то, что и в каком количестве мы едим. При сбалансированном меню вы никогда не наберете лишний вес. Здоровое, осознанное питание должно войти в образ жизни, а не быть лишь инструментом для периодического похудения. Кроме того, как показала практика, наше представление о здоровой пище требует корректировки. Например, скоро пойдут фрукты и ягоды - вроде кладезь витаминов. Но и ими нельзя злоупотреблять, учитывая высокую степень содержания сахара в них. Не следует покупать фрукты-овощи и вообще продукты в местах несанкционированной торговли, вдоль дорог, в местах максимального трафика покупателей. Так часто продают грибы и чернику. Лучше дойти до магазина или рынка, где продукция контролируется.

ЗВЕЗДНЫЙ ОПЫТ

Быстро похудеть к отпуску - возможно?

Зачастую женщины вспоминают, что нужно сбросить несколько килограммов, за месяц до отдыха. И начинают предпринимать экстренные меры.

- Мне часто приходится менять вес для роли, - делится опытом актриса театра и кино Янина Мелехова. - Самое срочное и большое похудение со мной случилось, когда я получила роль в фильме Бориса Грачевского. За неделю надо было сбросить килограммов семь. Из всех диет самой эффективной по скорости и подходящей мне оказалась белковая диета Дюкана. Я сильно похудела без чувства голода. Но диеты загоняют нас в рамки. И это тяжело и неприятно. Сейчас я выбрала здоровое питание - без глютена, лактозы и сахара. Это модно и мне подходит. И стараюсь не перегружать себя физически. Оказалось, что у меня гипертонус мышц во всем теле, который мешает похудению. Теперь занимаюсь спортом очень аккуратно.

Мужское здоровье - в руках женщины

- Мы, писатели, не актеры, - посмеивается Олег Рой. - Нам перед сдачей романа не надо минус двадцать килограммов. Но я понимаю, что надо выглядеть хорошо. Женщина в этом может очень помочь. Она может сказать: «Любимый, выйди из-за руля, слезь с самоката!» Или: «Пойдемте гулять в парк!» У нас завтрак, обед и ужин - по расписанию. И у нас не приняты перекусы в виде бутербродов и всего остального.

Для меня обязательна хоть какая-то зарядка. Я много хожу - от 12 до 20 километров в день. Но иногда надо и расслабляться - иначе зачем тогда мы живем? Когда не через силу, не с плеткой, тогда в здоровом образе жизни живется прекрасно, а иначе становится скучно. Скука отражается на лице, на боках, на животе. У меня вот нет живота, но, если я хочу булочку, я ее съем!

Работа над ошибками

- У Янины своеобразное понимание правильного питания, - комментирует

вышесказанное Наталья Денисова, врач-диетолог. - В «запрещенный» список попал глютен. А чем он виноват? Глютен - белок злаковых продуктов. И ничего плохого он не делает. Он противопоказан только страдающим целиакией. Таких людей менее 1% на земном шаре. Безглютеновые продукты пропагандируются как продукты здорового питания, и это чисто маркетинговый ход. Организм здорового человека нуждается в глютене! Нет вредных продуктов, есть несбалансированный рацион. Диетологи не любят слово «диета». Сама по себе диета - процесс нефизиологичный, противоестественный. Только болезнь оправдывает диетическое питание, предполагающее исключение неких продуктов из употребления. Мы должны ориентироваться именно на здоровый баланс белков, жиров и углеводов. Плюс витамины, минеральные вещества и биологически активные вещества - в этом постоянно нуждается организм.

Поддерживаю подход Олега к здоровому питанию: иногда можно и даже нужно позволить себе продукт, который мы считаем вредным, для положительных эмоций! Но главное, чтобы в целом был соблюден баланс.

Чтобы понять, как питаться, сделайте биоимпедансный анализ, который покажет, сколько в вас воды, жира, мышечной ткани и т. д. и с чем надо бороться.

- Спорт можно включать на любом этапе похудения и жизни, и лучше с самого начала, - вступил в беседу фитнес-тренер Михаил Мазуров. - Однако важно правильно подобрать физическую нагрузку, так как у всех разное состояние здоровья и степень спортивной подготовки. Можно просто ходить определенное количество шагов в день, делать легкие упражнения. Помним, что есть велосипеды, самокаты, сноуборды, лыжи и прочее. Играйте в волейбол, занимайтесь боксом, единоборствами, танцами. Лучше всего сочетать физическую активность с нагрузками, которые мышцы расслабляют: со стретчингом (упражнения на растяжку мышц), развитием гибкости.

Важно в семье прививать детям полезные пищевые привычки. Фото: Shutterstock

«Время питаться правильно»

Роспотребнадзор и «Комсомольская правда» второй год совместно реализуют проект «Время питаться правильно». В рамках этого проекта недавно состоялся кулинарный поединок между фуд-блогерами - участники соревновались в приготовлении блюд

здоровой кухни. Такие поединки планируем посвящать сезонным особенностям в здоровом питании и обязательно будем делиться здоровыми рецептами. В этот раз наш победитель - Сюзана Давидова, стоматолог, мама троих детей.

- Я стараюсь кормить своих детей полноценными и разнообразными блюдами. Обязательно мясом и овощами, - рассказала Сюзана. - А если говорить про любимый детьми фастфуд, то бургер можно приготовить и самим дома. Детям важно прививать основы сбалансированного здорового питания.

Еще одна участница кулинарного поединка - Анастасия Судакова высказалась примерно в том же ключе:

- Когда ты взрослеешь и у тебя появляется ребенок, ты сам меняешься, и меняются многие привычки - уходят булочки и шоколадки как способ утолить голод. Полезное точно можно сделать вкусным.

«Худели всей страной»

Елена Киселева - участница проекта «КП» «Худеем всей страной». Худеть начала раньше, но проект, в котором герои меняли свой образ жизни, следуя советам диетолога, психолога и фитнес-тренера, еще больше вдохновил и привел к отличным результатам.

- Я испугалась за свою жизнь, когда увидела на весах 131 килограмм, - призналась Елена. - Испугалась того, что в какой-то момент не встану с кровати, что не приду на выпускной к сыну. И в голове все переключилось. Я похудела на 41 килограмм, добавила к сбалансированному питанию спортзал. Оказалось, я сама умею управлять организмом, а не он мной. Я намного экономнее теперь питаюсь, исключив фастфуд и перекусы в кафешках. Это миф, что здоровое питание - для богатых.

КСТАТИ

Если вы все же отравились, то обратитесь в предприятие торговли или к производителю этой пищевой продукции. Зафиксируйте запись в книге жалоб и предложений магазина или сделайте скрин с вашего обращения на сайт или на горячую линию предприятия-производителя и ждите 10 дней. При отсутствии реакции приложите эти документы к обращению в Роспотребнадзор - для получения ведомством санкции прокуратуры на проведение внеплановых контрольно-надзорных мероприятий. В обращении укажите адрес предприятия, название, время, когда совершена покупка. Если нет чека, это не основание для отказа в проверке.

Подробнее о проекте можно прочитать на сайте здоровое-питание.рф