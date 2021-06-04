Ребята, делом отметим День эколога!

5 июня с 13 до 17 часов (МСК) в эфире радио «Комсомольская правда» - марафон «День эколога»!

День эколога, 5 июня, профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды. К ним относятся не только госслужащие, сотрудники заповедников и штатные экологи предприятий, но и все энтузиасты.

В этот день мы поговорим о самом важном: как сберечь природу и ее ресурсы, что должно сделать государство и профессиональное сообщество, какие шаги может предпринять каждый из нас, чтобы защитить воду, воздух и лес, сохранить планету чистой для себя и потомков.

В этот день отмечается и еще несколько важных смежных праздников: Всемирный день охраны окружающей среды и Международный день очистки водоемов!

В эфире Радио «Комсомольская правда» 5 июня вместе с экологами и активистами мы обсудим актуальные проблемы экологии, проанализируем положительный и отрицательный опыт, услышим рекомендации экспертов и конечно насладимся хорошей музыкой.

В гости мы ожидаем председателя Комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, руководителя федерального проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александра Власова. С поздравлениями от промышленников выступит генеральный директор Группы компаний «Титан» Михаила Сутягинский. В эфире с нами также эколог, модератор тематической площадки «Экология» регионального отделения ОНФ Московской области Антон Хлынов, директор по устойчивому развитию розничной сети ИКЕА в России Наталья Бенеславская, руководитель направления устойчивого развития Danone в России и СНГ и эксперт экопроекта «Лига Ноль Отходов» Василий Фокин и директор программы «Зеленая экономика» WWF России Михаил Бабенко.

Генеральный спонсор марафона «День эколога» – АО «Россельхозбанк».

Будьте на нашей ментальной и радиоволне!