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Общество3 июня 2021 21:12

Обманутый мошенниками ветеран с парада Победы рассказал, на что копил деньги: Живем на одну пенсию

Преступники украли у Василия Пронина 400 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Ветеран рассказал на что копил деньги.

Ветеран рассказал на что копил деньги.

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин многое повидал за свою жизнь. Прошел войну, потом восстанавливал страну, много трудился, всю жизнь собирал копеечку к копеечке. А на старости лет лишился всех сбережений из-за бессовестных мошенников.

Преступники убедили 96-летнего пенсионера снять 400 тысяч в банке и передать им. Когда деньги уплыли, пенсионер понял, - мошенники, и поспешил в полицию. И возможно это дело стало бы очередным в череде подобных, если бы не прошедший недавно парад Победы.

Василий Гаврилович сидел 9 мая рядом с Владимиром Путиным и президент даже помог ему поправить куртку. О чудовищном преступлении тут же заговорили на всех уровнях, даже в Кремле выразили надежду, что мошенников непременно найдут.

Во время Парада Победы 9 мая президент России Владимир Путин помог ветерану Василию Пронину надеть куртку Фото: Кадр видео

Во время Парада Победы 9 мая президент России Владимир Путин помог ветерану Василию Пронину надеть куртку Фото: Кадр видео

Сам Василий Гаврилович признается, что живет скромно и копил внушительную сумму много лет.

- Мы правда живем очень скромно, очень. Никаких промтоваров не покупаем, только питаемся, вот и все. Какую-то часть откладываем, - поделился ветеран с NEWS.ru.

Украденные деньги были похоронными, их семья собирала на случай трагичного события.

- На нашу смерть. Чтобы похоронили меня, чтобы похоронили жену, чтобы можно было похоронить сына. А на что еще можно копить? — поделился мужчина.

Ветеран надеется, что полицейские найдут преступников. Тем более к ситуации такое повышенное внимание. А вот то, что о проблеме знают даже в Кремле, для Василия Гавриловича оказалось неожиданностью.

У семьи не работает телевизор, так что новостей они не смотрят.

- Полицейские они все время здесь около меня крутятся. Я не знаю, найдут преступников или нет, но денежки у них, - заключил ветеран.

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