Изнанка романа солистов Little Big: о чем соврала Софья Таюрская в интервью Собчак

Отношения солистов Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской больше не секрет Фото: Иван МАКЕЕВ

Отношения солистов Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской больше не секрет: новая пассия Ильича после долгих месяцев конспирации сама во всем призналась Ксении Собчак. Правда, в ее версии событий не было места драме: лидер группы якобы расстался с женой Ириной Смелой еще в 2019 году, а спустя год друзья-коллеги вдруг поняли, что созданы друг для друга.

- Да не уводила я его из семьи, ну сколько можно: "разлучница, разлучница", - возмутилась Таюрская в интервью Собчак. - У меня вообще-то тоже семь лет были отношения, я собиралась замуж, рожать детей... Есть такая штука, как правда и честность. И вот я абсолютно честна перед всеми и перед собой. Мне нечего скрывать. А если я о чем-то не рассказываю, значит, это мое право.

Однако, эксперт по лжи Светлана Филатова, которая считывает лукавство по мимике и сигналам телам, уверена, что девушка вовсе не была откровенна. В своем YouTube-канале профайлер детально разобрала реакции Софьи Таюрской и ответила на главный вопрос: был ли роман у солистов, когда Прусикин еще состоял в браке.

Профайлер обратила внимание: рассказывая о начале романа с Прусикиным, девушка испытывает стыд. А чего стыдиться, если он уже был свободен?

- Обратите внимание: на словах об абсолютной честности Софья активно мотает головой из стороны в сторону. Она лжет, и тело не обманешь, оно словно говорит: "нет, это не так", - указала Филатова. - Да, действительно Таюрская не рассказывала ранее о романе с Прусикиным. Но все профайлеры знают, что молчание - это наименее затратная форма лжи. То есть все это время, скрывая отношения, она врала она нам очень и очень активно. Прямой вопрос от Собчак о романе вызывает у героини стресс: она откинулась, сжала губы, сглотнула, выдержала паузу: все это сигнализирует об испуге.

Продемонстрировала гостья Собчак и свое истинное отношение к бывшей жене Ирине Смелой.

- На фразе "Ильич расстался со своей женой в 2019 году" она делает паузу, непроизвольно произносит "эээ", прежде, чем назвать соперницу женой. Она просто не знает, как лучше ее назвать. При этом имя не произносит, что говорит об отсутствии уважения, - уверена эксперт по лжи. - Но главная интрига: когда все-таки начались романтические отношения. Собчак несколько раз в разных выражениях задает этот вопрос, и каждый раз ее гостья пытается от него уйти.

В 2019 году Ксения впервые делала интервью с Little Big - Таюрской, Ильичом и его женой Ириной. И еще в тот момент Собчак обратила внимание, что главную женскую роль для лидера группы играет вовсе не законная супруга. На съемках он все время сидел рядом с красавицей-коллегой, а она, в свою очередь, вела себя как хозяйка в загородном доме: все время что-то готовила, заботилась и проявляла интерес ко всему происходящему, тогда как жена скромно присутствовала где-то поодаль. Об этом журналистка напомнила и Софье, - мол, верно я почувствовала, что уже тогда у вас все началось?

- Таюрская занервничала - сменила позу, подвинула ноги. На словах поспешила опровергнуть, но Ксения все-таки оказалась права, - считает Светлана Филатова. - У Софьи был определенный план: она использовала всю свою женскую хитрость, чтобы влюбить в себя участников коллектива и затем выбрать самого перспективного мужчину. Она для всех стала удобным и надежным другом, всех окружила заботой, взяла на себя множество самых разных функций, начиная с готовки. Можно было бы подумать, что она просто добрая и хорошая девушка, которая поступала так без всякой задней мысли, а роман с Ильичом - чистая случайность. Но Софья сама сдала себя с потрохами.

- А если вдруг появится новая солистка, красивая, активная, которая начнет также заботиться о парнях из Little Big? - задала Собчак провокационный вопрос.

- И тут Софья активизировалась, задвигалась, сменила позу. Ее ответ - "Пусть только попробует!" - раскрывает все ее истинные намерения, - продолжает профайлер. - Фактически она признает, что все сделала исподтишка, чтобы стать незаменимой в коллективе и получить все рычаги влияния на мужчин. Это была четкая и планомерная игра против Ирины. И началась она, когда брак еще не был расторгнут.

Кроме того, эксперт обратила внимание на еще одну фразу. Так, рассказывая о влюбленности в Прусикина, девушка проговорилась: мол, раньше он был для нее "полный антисекс", а потом вдруг отрастил волосы, и все изменилось. Вот только прическу некогда лысый Ильич сменил еще в 2019 году, а вовсе не год назад, как пытается представить публике Софья Таюрская.

Ильич сменил прическу еще два года назад - и сразу стал объектом вожделения коллеги Таюрской.

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