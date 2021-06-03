Защитник сборной России по хоккею Дмитрий Орлов: Сегодня были провалы

Вратарь Сергей Бобровский после матча сказал, что такие игры всегда очень тяжело переживать Фото: REUTERS

Разбор полетов оставляем специалистам. А вот что говорили лидеры нашей команды после неудачи.

Вратарь Сергей Бобровский после матча сказал, что такие игры всегда очень тяжело переживать. А на вопрос о том, что его поставили вместо Александра Самонова, прекрасно проявившего себя в предыдущих матчах, вратарь ответил:

- Меня вызвали, я принял приглашение сборной. Готовился на карантине, старался в игре. Все ребята бились, но, к сожалению, уступили. Когда проигрываешь в четвертьфинале, остаешься без медалей, конечно, горько. Но для тех молодых ребят это был большой опыт, который им пригодится в будущем.

Одним из лучших в нашей команде в этом матче был Дмитрий Орлов, который и сделал голевую передачу на Тимкина. Защитник и после игры защищал вратаря.

- ЧМ закончен, считаю его провалом. Сергей Бобровский играл хорошо, но в концовке у команды не получилось. В таких моментах надо было дорожить шайбой, помогать друг другу. А так у нас сегодня были провалы, когда случились удаления, хотя целиком по игре мы не уступали. Нам надо сделать выводы из этого поражения и двигаться дальше – мы профессионалы.

КСТАТИ

После окончания четвертьфиналов стало известно, что канадцы сыграют в полуфинале со своими соседями, командой США. Американцы в четверг в «первую смену» (а игрались четвертьфиналы попарно одновременно) без проблем прошли Словаков, победив со счетом 6:1. Еще в одном четвертьфинале хоккеисты Германии чудом сравняли счет в концовке третьего периода матча со Швейцарией, а потом победили их по буллитам (3:2). Немцы в полуфинале сыграют против финнов, которые, забросив единственную шайбу чехам, сумели оставить свои ворота «сухими» (1:0).