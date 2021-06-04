«В кладовых российских ученых еще много нереализованных прорывных идей»: «Роснано» займется медициной будущего

Фото: Кирилл Казачок

Старший управляющий директор УК «Роснано» Иван Ожгихин рассказал «Комсомольской правде» о достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) договоренностях и перспективных направлениях инновационной деятельности.

- На ПМЭФ «Роснано» подписало несколько соглашений. О чем они?

- 1 июня на базе Алмазовского центра (НМИЦ имени Алмазова) мы провели стратегическую сессию на тему «Медицина будущего», где собрали экспертное сообщество. В том числе – международное: коллеги из Германии присоединились по видеоконференции. И мы обсудили основные тренды, которые сегодня являются драйверами технологий медицины будущего.

Так, на форуме мы определили такие направления развития, как модульные «умные» медицинские решения, которые являются одной из составных частей «умной клиники». Это платформенные решения для диагностики пациента. Прошлый пандемийный год наглядно показал, что современные технологии позволяют качественно оказывать помощь пациенту, даже когда он не находится в клинике. В ближайшем будущем это позволит на самых ранних стадиях диагностировать заболевания, то есть вовремя предупреждать их развитие.

Вот о таком сотрудничестве руководитель «Роснано» Сергей Куликов и глава Алмазовского центра Евгений Шляхто подписали соглашение в рамках Петербургского форума. Совместная работа будет идти также в генной терапии, это одно из самых перспективных медицинских направлений в мире, которое открывает окно возможностей в лечении и профилактике болезней пациентов. Будем сотрудничать в области инновационной фармацевтики и во всем, что связано с персонализированной медициной. Сегодня это общая истина: каждый пациент индивидуален и имеет свои особенности. И всех лечить таблетками из одной упаковки, мягко говоря, неэффективно.

Также на полях этого форума мы подписали соглашение с крупнейшим представителем на рынке медицинских услуг «МедИнвестГрупп». В свое время у «Роснано» был успешный опыт создания первой сети центров позитронно-эмиссионной томографии. Впоследствии «МедИнвестГрупп» сеть эту приобрела и развила. Сегодня у них 39 таких центров по всей стране. Теперь они нас пригласили поучаствовать в формировании инфраструктуры многопрофильных медицинских центров на территории РФ. Нам это направление интересно, так как бизнес задумывается о создании медицинской экосистемы.

Кроме того, в рамках ПМЭФ мы очень продуктивно поработали на площадке Санкт-Петербургского университета имени Петра Великого, где обсудили такие актуальные сейчас темы, как экология, электротранспорт.

2 июня подписали соглашение с Российским химико-технологическим университетом. Конечно, без компетенций нашего ведущего университета нам непросто развивать свои продукты. Мы договорились, что будем работать совместно в биомедицине, экологии, сельском хозяйстве.

- Каких практических результатов стоит ждать от подписанных соглашений?

- Будут однозначно появляться новые продукты и решения, которые могут быть использованы в обычной жизни. Причем если мы говорим о медицине, это не только помощь для пациентов, но и помощь для врачей. Мы все понимаем, что очень важно разгрузить наших докторов от избыточной работы. Поэтому мы разрабатываем системы поддержки принятия медицинских решений на основе искусственного интеллекта. Но в любом случае мы должны говорить не только о разработке новых программ или устройств, но и об изменении модели потребления. На более технологичную. Она, в том числе, поможет качественно улучшить и приблизить к человеку медицинскую помощь.

- Как «Роснано» выстраивает отношения с ученым сообществом? Нет ли у вас ощущения дефицита научных умов в стране, которые могли бы поспевать за вашими идеями?

- Откровенно говоря, ощущения прямо противоположные! В последние несколько месяцев мы плотно взаимодействовали с научным сообществом. Если взять все теоретические разработки, которые хранятся в их «кладовых», то станет очевидно, что это мы за учеными не поспеваем. Очень много нереализованных решений, которые не потеряли актуальности по сей день.

С учеными мы работаем как с равноправными партнерами. По тем или иным направлениям мы формируем фонды, приглашаем университеты в качестве технологических партнеров по созданию портфельных компаний как центров компетенций.