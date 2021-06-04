В Роскачестве дали рекомендации для покупки качественного кетчупа

В ведомстве напомнили, что хороший кетчуп должен иметь в составе не менее 23% томатной пасты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты Роскачества провели исследование и составили чек-лист для россиян, который поможет выбрать качественный кетчуп. Результаты анализа имеются в распоряжении kp.ru.

Прежде всего граждан призывают обратить внимание на этикетку товара. По ГОСТу все кетчупы делятся на четыре категории: "Экстра", высшая, первая и вторая. Увидеть эту категория можно рядом с названием.

Специалисты объясняют, что в кетчупе "Экстра" содержится не менее 25% растворимых сухих веществ. Это говорит о том, сколько в кетчупе томатной пасты.

- В составе кетчупа высшей категории томатной пасты не менее 23%. В продукции первой категории – не менее 18%, у второй – не менее 14%. Кетчуп первой и второй категории относят к эконом-классу, - говорится в результатах исследования Роскачества.

Еще одним важным фактором является способом производства кетчупа. Так, стерилизованный или пастеризованный продукт готовят путем горячего разлива в герметичную упаковку. При нестерильном производстве кетчупов ГОСТ допускает использование консервантов – бензойной (не более 0,1%) или сорбиновой (не более 0,05%) кислот.

Состав качественного классического томатного кетчупа, в идеале, должен включать в себя только томатную пасту, специи, соль и воду. Эксперты напоминают россиянам - чем короче состав, тем лучше.

Что касается консистенции продукта, то ее можно оценить, только в том случае, если покупатель приобретает кетчуп в стеклянной таре.

- У качественного томатного соуса консистенция однородная. Допускается присутствие измельченных частиц томатов, овощей, зелени и пряностей. Цвет кетчупа должен быть красным или слабо-коричневым. А вот пузырьки воздуха внутри могут быть признаком брожения, - объяснили специалисты.

Однако для покупки качественного продукта важно учитывать сроки хранения кетчупа. Например, стерилизованный кетчуп в стеклянной таре хранится от 1 года до 2, в металлической или полимерной упаковке – 1 год. Если же речь идет о нестерилизованном продукте в стекле, то скор хранения составит 1 год, а в упаковке из полимерных и комбинированных материалов – 6 месяцев, в металлической – 1 год.

В Роскачестве напомнили, что продукция, претендующая на российский Знак качества, должна иметь в составе не менее 23% томатной пасты, должна исключать сахарозаменители, ГМО, крахмал и добавление красителей.