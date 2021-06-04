Анфиса Чехова рассказала о пережитом насилии. Фото: Ольга Емельянова.

Анфиса Чехова в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала о харрасменте со стороны продюсера канала «Муз-ТВ», с которыми она столкнулась в 23 года. Очаровательную шатенку с аппетитными формами пригласили вести программу «На ночь глядя». Именно тогда Анфиса впервые столкнулась с домогательствами. По ее словам, продюсер то и дело намекал ей на интимные отношения в обмен на успешную карьеру. Он даже предлагал девушке провести деловую встречу в бане.

Анфиса отнекивалась, говорила, что у нее есть молодой человек. Но это не останавливало похотливого продюсера, отвечавшего ей: «Да он же ничего не узнает!».

- Надо было так отказывать, чтобы меня не выгнали с работы, но при этом не соглашаться на предложение, - вспоминает Анфиса.

В итоге продюсер все-таки заманил ее в свой кабинет под предлогом совещания и попытался уложить на диван. Чехова его оттолкнула – и поплатилась работой. На следующий день ее уволили.

Кроме того, Анфиса рассказала о пережитом домашнем насилии в гражданском браке с телеведущим Владимиром Тишко (зрители помнят его по рекламе стирального порошка «Tide»: «Вы все еще кипятите?») .

- Я не готова это в очередной раз обсуждать, - призналась Анфиса. - Но это дало мне колоссальный опыт. Я испытала с ним, что такое быть жертвой. Я позволяла и морально, и физически относиться к себе как к жертве. И то, что произошло, это физическое насилие, оно стало самым важным и решающим событием в моей жизни. И сейчас я, кроме благодарности, не испытываю никаких других чувств к Владимиру. Если бы этого не произошло, я не начала бы свой путь к себе, не перестала бы быть жертвой.

Позже еще одна звезда обвинила Владимира в домашнем насилии. Певица и модель Эмилия Вишневская попала в больницу с ушибами мягких тканей, синяками и сотрясением мозга. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Роман Чеховой с Тишко длился несколько лет. Телеведущие постоянно скандалили и никак не могли ужиться вместе. Расставание с Тишко было для Анфисы болезненным, ей даже пришлось обратиться к психологу. Позже еще одна звезда обвинила Владимира в домашнем насилии. Певица и модель Эмилия Вишневская попала в больницу с ушибами мягких тканей, синяками и сотрясением мозга. В своих травмах она обвинила гражданского мужа Владимира Тишко, который якобы избил ее. Ссора пары началась в ночном клубе, по словам очевидцев, Тишко в этот момент был сильно пьян и не контролировал себя.

После расставания с ним Анфиса Чехова вышла замуж за актера Гурама Баблишвили. Они поженились в 2015 году, но через два года расстались. Гурам не скрывал, что во время их брака не был верен спутнице жизни. К тому же его раздражал статус мужа, зарабатывающего меньше жены: Анфиса финансово всегда была более успешной, чем супруг. После развода Баблишвили по-прежнему активно участвует в воспитании их общего сына Соломона.

- Почти все мужчины моей жизни мечтали меня видеть именно такой: голая, услужливая и в наморднике, - пошутила как-то Анфиса, опубликовав в Инстаграме пляжный снимок, на котором она позирует в бикини и в солнцезащитной маске. - Желательно, чтобы намордник не позволял мне говорить ничего кроме: «Да, мой господин». Не знаю почему все мужчины хотят меня подчинить? Не знаю, почему я всё время этому сопротивляюсь? Хотя я люблю, когда мужчина доминирует, но как-то заботливо и с умом.