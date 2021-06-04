Вице-премьер предрекла России наплыв климатических мигрантов: откуда ждать беженцев

Глобальное изменение климата станет причиной образования массовых потоков мигрантов. Фото: EAST NEWS

В Россию могут хлынуть климатические мигранты. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

- Климатические мигранты – это очень острая тема. Они могут появиться в России, - сказала Абрамченко.

По ее словам, в мире происходят глобальные изменения климата, которые приведут к тому, что в одним регионах станет невыносимо жарко, а другие просто затопит. При этом Россия, благодаря своей территории, имеет все шансы успешно адаптироваться к новым климатическим условиям.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Егор Алеев/фотохост-агентство ТАСС

Если вдуматься, то все логично. На нашей планете полно мест, где и сейчас живется не очень сладко из-за жары и низкого количества осадков, а если Земля разогреется еще на несколько градусов, то местные жители наверняка решат поискать счастья в более прохладных уголках. И Россия с ее громадной территорией может стать настоящим приютом для климатических мигрантов. Глядишь, так и демографическую проблему решим.

Собственно, ученые уже знают, откуда ждать переселенцев.

- Всемирный банк составил рейтинг стран по уязвимости к климатическим изменениям. Среди ближайших к нам государств, а это, по сути, вся Восточная Европа и Центральная Азия, на первом месте в этом незавидном списке Таджикистан, - говорит научный сотрудник географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Юлия Кузнецова. – В первой десятке также фигурируют Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.

Эксперты предрекают этим странам не просто страшную жару, но и мощную засуху, которая сделает фактически невозможным сельское хозяйство на их территории. Но и это еще не все беды, которые несет глобальное изменение климата.

- Из-за роста температуры растают горные ледники, которые сейчас являются важным источником питьевой воды в регионе, - говорит Кузнецова.

Куда бежать жителям Средней Азии? Конечно, в Россию. Они и сейчас едут к нам работать, так что связь довольно прочная.

Но приезжие с юга – не единственная головная боль, которую грозит принести России глобальное потепление. Усилится и внутренняя миграция, люди будут бежать из прибрежных районов, на которые будет наступать Мировой океан, вглубь континента. Да и с севера, возможно, многие захотят уехать.

Распространенное мнение, что, мол, глобально потепление нам только на руку. Будем в Мурманске бананы выращивать, а в отпуск на море ездить не в Анталью, а в Дудинку. Может, конечно, и будем, но для этого природных изменений явно маловато. Вернее, они нам сначала в буквальном смысле все сломают.

- Советский Союз активно осваивал вечную мерзлоту, а это 60% территории России. На ней строили города, дороги, прокладывали коммуникации, - говорит научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Никита Зимов. – Наполовину эта мерзлота состоит изо льда. И когда он тает, образуются провалы, грунт просаживается.

Пара-тройка теплых по арктическим меркам зим, и запустится таяние вечной мерзлоты. Есть пугающий прогноз наших ученых, по которому уже к 2050 году будет уничтожена четверть инфраструктуры арктических городов России. И это еще консервативная оценка. Так что не факт, что климатические беженцы из Средней Азии найдут, где поселиться.