Дмитрий Шепелев нанес сокрушительный удар по родителям Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дмитрий Шепелев выиграл суд у родителей Жанны Фриске. Отец и мать покойной певицы требовали запретить телеведущему распоряжаться долей их внука Платона - мальчик унаследовал третью часть квартиры своей мамы. Дмитрий намерен продать часть квартиры Жанны. Суд встал на сторону Шпелева.

Двухкомнатные апартаменты Жанны Фриске стали предметом очередного конфликта между Дмитрием Шепелевым и родителями певицы. Некоторое время назад телеведущий уведомил родителей Жанны о том, что хотел бы продать долю сына. Речь идет о третьей части элитной квартиры. Это стало сокрушительным ударом для родственником ныне покойной звезды. Ведь они мечтали подарить эту квартиру сыну вокалистки.

Бабушка и дедушка Платона возмутились и обратились в суд с требованием запретить Дмитрию совершать сделки. Но Фемида встала на сторону Шепелева. "В удовлетворении иска было отказано. Вопрос об отчуждении доли возможен в установленном законом порядке", - приводит "СтарХит" решение Хамовнического суда.

Кадастровая стоимость 90-метровой квартиры в Шмитовском проезде - порядка 24 миллионов рублей. За часть, принадлежащую сыну, Дмитрий сможет выручить восемь миллионов. Приоритетное право на приобретение доли внука имеют как раз Владимир и Ольга Фриске. Именно им принадлежит большая часть жилья.

Ранее Владимир Борисович в сердцах заявил: "Он хочет все Жаннино забрать, и заработать на этом. Сын-то ему зачем нужен? Только ради Жанниных денег! Теперь и это хочет разрушить, то, что ему совершенно не принадлежит. Я долю выкупать пока не собираюсь, она принадлежит внуку. Пусть дождется его совершеннолетия. Мы никого в эту квартиру не пускаем, убираемся там, платим за все, ждем, когда ребенок вырастет. Посмотрим, что решит суд. Пока он не имеет права ничего выставлять и продавать".