Лидер нефтегазового образования Ухтинский университет ждет абитуриентов

Выпускники УГТУ работают в крупнейших компаниях: «Газпром», «Лукойл», «Транснефть» и «Роснефть». Фото предоставлено УГТУ

Ровно 300 лет назад наша страна превратилась в нефтяную державу. В районе реки Ухты нашли первую российскую нефть, и потянулись сюда нефтедобытчики, и перестали эти места быть безлюдными, да пустынными. Три столетия позади, а природные запасы в этих краях не иссякают. Чего стоит одно только уникальное Ярегское месторождение, содержащее несметное количество тяжёлой нефти и половину всего российского запаса титанового сырья.

На месте лесов и болот давно стоят современные здания богатейших нефтедобывающих предприятий России. Свои представительства в Ухте имеют «Газпром», «Транснефть», «Лукойл», «Роснефть». Средний и высший персонал республиканских филиалов этих компаний-миллиардеров на треть состоит из выпускников местного технического университета – УГТУ.

УГТУ – аббревиатура знакомая практически любому нефтянику. Ни много ни мало – опорный ВУЗ «Газпрома» – это де-юре, а фактически ещё и «Лукойла», «Транснефети», «Роснефти». Здесь не штампуют корочки о высшем образовании, здесь чеканят реальные кадры. Нефтяники Севера даже говорят, что для них существует лишь три высших учебных заведения: УГТУ, УГНТУ (Уфимский университет) и Московский РГУ нефти и газа. Именно в таком порядке.

Ректор УГТУ Руслан Агиней. Фото предоставлено УГТУ

То, что московские выпускники в меньшем фаворе у нефтяной элиты известно давно. Нефтяники – люди конкретные, понимают, что модный диплом столичного ВУЗа не перевесит знаний человека, так сказать, «из недр», прошедшего практику на реальном предприятии, в идеале отработавшего на нём же несколько лет, сразу после обучения.

Нефтяные магнаты – люди не только конкретные, но и дальновидные. Воспитывают для себя кадры сызмальства. Вплотную сотрудничают с Ухтинским техническим университетом, поддерживают не только словом, но и делом – открывают именные аудитории, оснащённые современнейшим оборудованием, выплачивают стипендии лучшим, берут студентов на практику, многие после такой практики получают работу уже на третьем курсе, если это не мешает учёбе, преподаватели не возражают.

Конференция молодых специалистов и ученых «Транснефть-Север». Фото предоставлено УГТУ

Но не лабораториями едиными, живёт студент. Одно из самых интересных, полезных и продвинутых мест в УГТУ – научный полигон, расположенный на территории местного Горно-нефтяного колледжа. Единственная в России коллаборация «Лукойла», «Газпрома», «Транснефти». Только вообразите эту мощь.

На полигоне представлен весь комплекс оборудования, использующегося ведущими предприятиями региона, благодаря чему любой студент может пощупать нутро нефтяных гигантов: получить представление о будущей профессии и понять азы производства прямо в стенах родного ВУЗа. После такого обучения выпускники выходят готовыми специалистами, реально знакомыми со всеми нефтедобытчиками своего региона, способными приступить к работе, практически, без дополнительного обучения. (Полностью погрузиться в специфику конкретной профессии возможно только на месте). Подготовку наших специалистов компании ценят. Как говорится: «Некогда объяснять, предъяви диплом УГТУ и приступай к работе».

В УГТУ у студентов есть возможность заниматься любым видом спорта: плаванием, волейболом, баскетболом, борьбой. Фото предоставлено УГТУ

Топы нефтяного сообщества в один голос удивляются, когда школьники из Республики Коми и соседних регионов, рассказывают о своих планах учиться в больших городах. Редкий российский ВУЗ сравнится по оснащению и богатству общественной жизни с УГТУ. Здесь и университетский театр, известный на весь город, и возможность заниматься любым спортом: бассейн, волейбол, баскетбол, борьба. Команды УГТУ не раз побеждали в региональных, общероссийских и международных соревнованиях. Студенческое самоуправление – отдельная тема. Желающие записываются в волонтеры и помогают «дому ребёнка», ветеранам или участвуют в экологический программах. Летом можно освоить дополнительную профессию, например, проводника или вожатого в детском лагере где-нибудь на Чёрном море. Ну и немаловажный плюс жизни в небольшом городе – от общежития до учебного корпуса – 10 минут ходу.

Успешные в спорте - востребованные в карьере. Без хорошей физической формы трудно быть преуспевающим студентом и эффективным работником. Фото предоставлено УГТУ

От добра добра не ищут. Если уж довелось родиться в богатейшем регионе России и бесплатно получить одну из самых престижных и высокооплачиваемых специальностей в одном из максимально оснащённых и обласканных работодателями ВУЗов страны, то зачем ехать туда, где реальная практика невозможна физически? А без реальной практики возможна ли реальная работа? Нет. Теоретику никогда не победить в гонке за рабочие места.

Выходит, нефтяники не только конкретные, дальновидные, но и умные господа. Не зря разглядели в провинциальном ВУЗе огромный потенциал и вкладывают в него деньги на постоянной основе. Хотя почему в него? Деньги-то вкладываются не в университет, а в себя любимых. Намного проще вырастить подходящие кадры, чем потом кого-то доучивать и переучить. Так и растят, и трудоустраивают, и повышают.

Среди выпускников УГТУ множество «хозяев жизни» во многих областях:

Топ-менеджеры крупнейших Российских предприятий, министры, депутаты Госдумы, олимпийские чемпионы и чемпионы мира и даже директор Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Ну что ещё сказать. Девчонки и мальчишки, а также их родители, приёмная кампания в разгаре.