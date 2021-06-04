Владимир Путин: льготную ипотеку на новостройки - продлить под 7%, семейную - давать и при одном ребенке

Льготную ипотеку на новостройки надо продлить для всей страны еще на год, до 1 июля 2022 года — но по ставке в 7%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Льготную ипотеку на новостройки надо продлить для всей страны еще на год, до 1 июля 2022 года — но по ставке в 7%. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Таким образом, поставлена точка в дискуссии, надо ли популярную программу продлевать, на каких условиях и во всех ли регионах. Сейчас на льготных условиях кредит на покупку новостройки можно взять по ставке до 6,5%. Размер льготного кредита — до 12 миллионов в Москве с областью, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, до 6 миллионов — для остальных регионов. Программу, которую ввели как одну из антикризисных мер в связи с пандемией, один раз уже продлевали. На прежних условиях, она действует до 1 июля 2021 года.

В последние месяцы было немало дискуссий по поводу того, что делать с программой дальше. Озвучивались идеи оставить ее не для всех регионов (исключить города, где цены на жилье пошли вверх), уменьшить возможную сумму кредита, поднять ставку. В итоге программу предлагается продлить для всех регионов, увеличение же ставки связано с тем, что выросла ставка Центробанка (то есть стоимость заемных средств увеличилась).

Вторая важная новость с пленарного заседания ПМЭФ — президент предлагает изменить условия семейной ипотеки. Распространить ее на все семьи, где есть хотя бы один ребенок, родившийся после 1 января 2018 года.

-Напомню, что у нас уже действует специальная мера - программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребенок, - заявил Владимир Путин.

По семейной ипотеке условия более льготные — кредит можно получить по ставке до 6%. Также, по той же ставке, семья может рефинансировать взятый ранее кредит.