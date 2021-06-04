ВКонтакте запустила исчезающие и тихие сообщения

В мобильном приложении ВКонтакте появились два новых вида сообщений: исчезающие и тихие. Первые спустя время пропадают — удобно отправлять шутки даже в самые серьёзные чаты, ведь смешное исчезнет, а важное останется. Тихие сообщения приходят без звука: можно не бояться разбудить собеседника или отвлечь от важных дел.

Исчезающие сообщения позволят меньше переживать о том, как тебя воспримут: можно с лёгкой душой делиться забавными снимками или предлагать новые темы в больших чатах. Пользователь сам решает, когда пропадёт сообщение: есть варианты от 15 секунд до 24 часов. После этого в чате будет только пометка «Сообщение исчезло».

Тихие сообщения пригодятся, например, если захотелось поработать ночью. Можно смело писать коллегам и не бояться разбудить их уведомлениями. Позаботиться о собеседнике не будет лишним и днём: тихое сообщение покажет, что вопрос не горит и вернуться к нему можно в удобное время.

Александр Тоболь, технический директор ВКонтакте:

«Мессенджер ВКонтакте — это 15 млрд сообщений ежедневно. С их помощью люди общаются со своими друзьями из разных уголков страны, обсуждают рабочие вопросы, обмениваются материалами для учёбы, шутят и веселятся. За последний год мы запустили сразу несколько новых функций: сейчас можно прикреплять файлы объёмом до 2 Гбайт, синхронизировать контакты из телефонной книги, распознавать голосовые сообщения. Теперь мы добавили тихие и исчезающие сообщения, чтобы содержать важные чаты в порядке и комфортно общаться в любой ситуации стало ещё легче».

Чтобы сделать сообщение тихим или исчезающим, нужно зажать кнопку отправки и выбрать нужный тип. Функция станет доступна пользователям в течение дня.

Ранее ВКонтакте представила возможность редактировать сообщения или удалять для всех участников беседы. В мессенджере VK можно не только переписываться, но и устраивать групповые видеозвонки: уже этим летом в них сможет участвовать 2048 пользователей — уникальное число для социальных сетей.