В России стали меньше пить и курить: эксперты объясняют, что с нами произошло

Хорошие новости — оказывается россияне стали меньше пить и курить. Фото: Мария ЛЕНЦ

Хорошие новости — оказывается россияне стали меньше пить и курить. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума замминистра здравоохранения Олег Салагай. Ранее Минздрав сообщал, что за десятилетие потребление алкоголя сократилось на 32%, а продажи сигарет и папирос упали на 40%.

Что же с нами произошло?

- Я думаю, что причина — высокие цены, - сказал «КП» руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Но вообще я скажу, что представление о том, будто в России высокое потребление алкоголя — это миф. На самом деле никогда ни в России, ни в период СССР мы не пили больше, чем в Западной Европе.

Миф, по мнению эксперта, разогрели после кризиса 2008 года.

- Казне в условиях падения цен на нефть и газ понадобились дополнительные деньги — вот и решили поднять акцизы на спиртное, - продолжил Дробиз.- Для обоснования заявили, что нация спивается. Потом признали, что акцизная реформа не удалась — алкоголь ушел в суррогатный и нелегальный сектор.

Дробиз считает, что снижение связано в значительной степени с более объективными расчетами, а не с изменением массового сознания.

- На долю стремления к здоровому образу жизни или на то, что люди больше стали работать, и у них просто не остается времени на выпивку, я бы отнес процентов 10, - прикинул эксперт.

Кстати, как сообщили «КП» в Росстате, сверх нормы по данным на 2019 г. выпивали в России только 6,8% мужчин и 1,9% женщин. А норма — это до 168 гр чистого спирта для мужчин и до 84 гр для женщин. В пересчете на водку получится 420 гр для мужчин и 200 гр для женщин. Верится конечно, с трудом[, что лишь один из 15 российских мужчин выпивает в неделю более, чем эти несчастные 420 граммов, но со статистикой не поспоришь.

Что касается снижения потребления табака, то это подтверждают и производители курева.

- Потребление табака во всем мире постепенно снижается, доля курильщиков сокращается - это общемировая тенденция, и российский рынок повторяет ее, - сказал «КП» директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям подразделения компании «БАТ» по России Центральной Азии и Белоруссии Олег Барвин. - При этом стоит понимать, что главная причина сокращения легального рынка - стремительное повышение акцизов на табачные изделия, которое существенно опережает рост доходов населения. Так, если в 2017 г. средняя стоимость пачки сигарет составляла 93 рубля, то в 2020 г. - уже 140 рублей. Результатом становится распространение нелегальной табачной продукции. В первом квартале 2021 года доля «серой» продукции вновь превысила 10%, выросла нелегальная торговли сигаретами в интернете.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЧИСТОГО АЛКОГОЛЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

(в литрах)

2008 16,2

2010 15,8

2012 12,8

2014 11,8

2016 10,3

2018 9,3

2020 10,8

Источник: Минздрав

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