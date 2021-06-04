В рамках ПМЭФ-2021 ГК «РОТА» и правительство Московской области подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: ГК Рота

Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2021 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и председатель совета директоров ГК «РОТА» Алла Налча (Саблина).

По словам Аллы Налча, реализация инвестиционного проекта обойдётся компании примерно в 3 млрд рублей. Проектные работы начнутся уже в этом году, в полном объёме комплекс заработает в 2025 году.

«Это часть масштабного проекта группы компаний «РОТА» по реализации концепции агропромышленного парка, старт которому был дан в 2016 году также на Питерском международном экономическом форуме, когда мы подписали соглашение, и всего за год построили высокотехнологичную молочную ферму «РОТА-АГРО Благовещенье» в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

Сегодня мы подошли к очередному этапу в осуществлении нашего проекта, основная задача которого способствовать решению задач импортозамещения и укреплению продовольственной безопасности страны.

Сырьё мы производим в экологически чистом районе Подмосковья, удалённом от городской среды мегаполиса, а переработка, склады, фасовка и отгрузка планируются в логистически и транспортно удобной локации – в южном направлении Московской области», – рассказала Налча.

Проект будет реализовываться в несколько этапов. На первом – построят завод по производству сыров и молочной продукции. Проектная мощность составит до 100 тонн переработки сырого молока в смену.

Предприятие будет производить до 2 тонн в сутки полутвердых и твёрдых сыров, 3 тонн мягких сыров, более 15 тонн творога, йогурта, сливок и масла. В планах также собственная линейка мороженого.

Следующим шагом станет производство колбас, кондитерской продукции, снеков, детских фруктовых пюре. Запланировано строительство овоще- и фруктохранилищ, цеха фасовки сыпучих продуктов, хлебопекарни.

Анализ конъюнктуры рынка позволит правильно определить динамику производства и структуру наполнения каждого этапа.

«На новом предприятии будут работать более 250 человек. Запланировано строительство общежития на 100 номеров – семейного типа и стандартных, а также столовой на 80 посадочных мест. Таким образом, мы создаём не просто дополнительные рабочие места в Ленинском городском округе Подмосковья, но и сопутствующую инфраструктуру», – отметила Налча.

Фото: ГК Рота

Справка о «РОТА-АГРО»

«РОТА-АГРО» является одним из крупнейших производителей молока в Московской области. На фермах агрохолдинга содержится более 5 тыс. голов крупного рогатого скота. Все предприятия группы компаний «РОТА-АГРО» дают около 20 тыс. тонн молока в год.

В обработке находится около 10 тыс. га земли, из них 6,5 тыс. га – отведены под собственную кормовую базу.

Ферма «РОТА-АГРО Благовещенье» стала одной из первых в регионе, где начали внедрять современные технологии – перешли на автоматизированную систему управления стадом и применили доильную установку промышленного типа «Карусель». Все полевые и сельхозработы проходят под контролем геоинформационной программы «Агроуправление».

С 2018 года компания начала развивать молочное овцеводство и производство сыров. На ферме в Краснодарском крае сегодня содержится самое большое в стране поголовье овец французской породы лакон – более 700 голов, из них дойного стада – около 400. Ежемесячные надои составляют до 10 тонн молока, из которого производятся элитные твёрдые и полутвёрдые сыры «Резерв», «Монтарино микс», «Пикантин» и авторские сыры «Блю Лакон» и «Сан Блю». В ассортименте также сыры из натурального коровьего и козьего молока: капретто, бюш, камамбер, латтерия.

Всего «РОТА-АГРО» производит более 10 видов натуральных сыров из овечьего, коровьего и козьего молока, которым нет аналогов на российском рынке.