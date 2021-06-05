Люди пять лет исчезали бесследно: В Электростали повязали банду «черных риэлторов» во главе с участковым

Алия Просянникова продала сразу несколько квартир, подаренных некими щедрыми мужчинами

Дядя Коля в эти первые минуты даже не понимает, что сегодня у него второй день рождения, что еще несколько дней, и его бы вообще не было в живых. Сгинул, как те пятеро мужиков, живших по соседству.

Когда спецназ выворачивал с корнем металлическую дверь, чтобы спасти пенсионера, тот беспробудно спал на диване, обложенный каким-то тряпьем. А теперь разглядывает незнакомых людей в касках и бронежилетах, пытаясь разлепить спьяну глаза, и бурчит:

- Жена ушла на работу. А я тут отдыхаю. С друзьями…

Бушманов уже несколько недель в запое и даже особо не помнит, что жена появлялась эти дни исключительно чтобы принести новую порцию выпивки: пей, Коля, пей!

За такими, как 72-летний Николай Федорович Бушманов, в подмосковной Электростали вот уже несколько лет охотилась целая банда: две подруги и… участковый.

Николая Бушманова начали спаивать и вывезли из дома, но его спас спецназ. Фото ГСУ СК по Московской области

«ДУМАЛИ, ОН УЕХАЛ»

Звучит дико: в городе бесследно пропадали люди, а их никто даже не искал! Ни волонтеры, ни полиция, ни родственники.

В розовой трехэтажке на Спортивной улице недалеко от промзоны здешнего Машиностроительного завода жил 60-летний Александр Золотухин. На этом самом заводе когда-то работал водителем. С женой развелся, при дележе имущества ему купили комнату в коммуналке. В начале 2020-го Золотухин исчез.

- Тихий был человек. Ну да, прикладывался к бутылочке, но не бузил никогда, - рассказывают соседи. - Один дружок к нему постоянно наведывался и все. А тут в конце 2019 года стала ходить по жильцам дома какая-то женщина, расспрашивала про Сашу Золотухина. Позже его с ней, пьяного, даже видел кто-то. А потом раз, и пропал Золотухин. Ну, мы подумали, что он к той женщине переехал.

- И никто его не искал?

- А кому искать? Жена с дочкой уехали в другой район, они с ними и не общались особо. О том, что Сашу нашего, оказывается, убили, мы узнали только когда новости по телевизору пошли про банду.

В пяти минутах отсюда, на Трудовой, в собственной двухкомнатной квартире жил-поживал бывший заводской инженер Владимир Ефремов. Мужчина образованный, но женат никогда не был. Хотя зарабатывал неплохо - помимо квартиры в свое время целых три машины справил. В гараже еще с советских времен стояла «Волга». Потом купил пикап «Ниссан Навара» и внедорожник «Тагаз» - парковал их под окном. В общем, завидный жених был.

- Вышел на пенсию и от одиночества, что ли, тоже начал закладывать за воротник, - вспоминают соседи. - Когда пропал, мы подумали, что он еще где-то квартиру купил, переехал. Потом уже другие люди к его двушку въехали. Ну мы и решили, что Володя жилье свое продал…

Правда, другому соседу показалось странным, что стоящую во дворе иномарку Ефремова через какое-то время приехали продавать совсем незнакомые люди - смотрины прошли очень быстро, ударили по рукам и поехали оформляться. В полицию мужчина не заявил, решил не связываться.

В целом схема каждый раз повторялась: одинокий человек пропадал, а через несколько месяцев в его квартиру вселялись новые хозяева.

Но для окружающих все шло своим чередом. Пропавших не искали. Некому было.

ПОВЕЗЛО С РОДСТВЕННИКАМИ

Это сейчас уже, когда трупы «потеряшек» начали находить, картина ясна.

Пенсионер Николай Бушманов, спасенный в Электростали спецназом, должен был стать очередной жертвой. Но ему повезло с родственниками. Взрослая дочь его время от времени навещала. Этой весной она, несколько раз не застав отца дома, пошла по соседям. Те всплеснули руками: так он же у вас женился, на молоденькой!

- По словам жильцов пятиэтажки, в начале нынешнего года к Бушманову стала частенько заглядывать некая женщина, лет на двадцать моложе пенсионера, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Под ручку его выводила - до алкогольного отдела в магазине и назад. А потом старик кому-то из соседей похвастал, что женился на молоденькой, и она, мол, за ним теперь ухаживает.

Дочь Бушманова побежала писать заявление в полицию - отец из квартиры исчез, телефон много дней отключен.

В этом доме жил еще один похищенный бандой мужчина - бывший инженер Владимир Ефремов Фото: Александр РОГОЗА

ЩЕДРЫЕ МУЖЧИНЫ

Николая Федоровича начали искать, подняв записи с камер видеонаблюдения. Проверили в ЗАГСе: действительно недавно женился на некоей 53-летней Лилии Бирюковой. Сначала удалось выяснить, где держат Бушманова.

- Его закрыли в квартире на соседней улице. Дверь пришлось ломать, - говорит источник. - Сейчас уже известно, что мужчине каждый день приносили спиртное, целенаправленно спаивая его. Бирюкову задержали, следом - ее подругу Алию Просянникову. Дамы оказались с историей! Первая в свое время отмотал срок за участие в ограблении, вторая отделалась условкой за то, что гнала на продажу токсичный самогон. У обеих уже взрослые дети. Обе официально нигде не работают. При проверке документов выяснилось, что за последние годы подруги продали сразу несколько квартир, подаренных им некими щедрыми мужчинами. Начали искать, а их нет! Пропали.

Дверь квартиры, из которой спасали Бушманова Фото: Александр РОГОЗА

ТРУПЫ НЕИЗВЕСТНЫХ

На следственном эксперименте Алия Просянникова показала место, куда они с Бирюковой увезли одного из «потеряшек». Лес под Павловским Посадом - от дальнего дачного поселка ехали по старой дороге вглубь.

- Выбирали старых и одиноких, кого точно не хватятся. «Нагружали» алкоголем. Убеждали, что будут за ними ухаживать. А в какой-то момент запойному подсовывали на подпись документ о дарении квартиры. После этого его увозили в лес.

Допившихся до полной отключки пенсионеров тащили подальше, в чащу, и оставляли на голой земле. Предварительно могли еще и раздеть. А много ли надо человеку с мощным алкогольным отравлением? Грибники находили эти трупы - в Московской и соседней Владимирской областях, но полиция записывала смерть как некриминальную. Со стороны это выглядело как несчастный случай: ушел пьяный старик в лес, упал и замерз. Откуда шел, кто таков - поди разбери. В розыск-то этих бедолаг никто не подавал!

Бирюкова в свое время отмотал срок за участие в ограблении

ПОЛУЧАЛ ПРОЦЕНТ?

Известно о пяти пропавших с 2016 года жителях Электростали, которые перед исчезновением переписывали свои комнаты и квартиры на Бирюкову и Просянникову. Тела троих уже нашли, двоих еще ищут. Бушманов должен был стать шестой жертвой. И, кстати, на нем схему с женитьбой подруги тестировали впервые - предыдущих мужчин они просто заставляли писать дарственные.

Но и без помощника со стороны не обошлось. В Следственном комитете подозревают, что информацию об одиноких собственниках жилья «черным риелторшам» подкидывал местный участковый Владимир Творожников. Большинство жертв с его участка. И жили по соседству. От дома Ефремова до пятиэтажки Бушманова пара минут пешком, от Бушманова до Золотухина - около пяти.

Участковый сливал адреса одиноких стариков со своего участка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Творожникова арестовали. Говорят, у начальства он был на хорошем счету. А вот из жителей никто ничего хорошего про него вспомнить не может.

- Сам себе на уме парень. Соседи ночью устроили дискотеку на весь дом, вызвали его, пришел - поговорил через дверь. Через пять минут дискотека продолжалась. Звонили Творожникову - больше не пришел.

Сам полицейский вину не признает. Сколько он получал за каждого из дедов, - пока непонятно. Не исключено, что речь шла о проценте от продажи квартиры. Известно, что двушка инженера Ефремова была в итоге продана за 3 с лишним миллиона рублей, а квартира Бушманова на рынке стоит около 2,5 млн.

А дядя Коля после освобождения попал в больницу. Его после месячного насильственного запоя приводят в порядок спецы местной наркологии.

Вывезенныого из дома пенсионера накачивались водкой в настоящем бомжатнике Фото: Александр РОГОЗА

ОФИЦИАЛЬНО

Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области:

Следственными органами соединено в одно производство несколько уголовных дел по фактам убийств пенсионеров и мошенничества с их недвижимостью. Дело передано для расследования в главк Московской области. Трое подозреваемых арестованы. К настоящему времени в рамках расследования уголовного дела следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведены осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски, проверки показаний на месте и очные ставки. В ходе обысков изъято большое количество документов - договоры дарения и купли-продажи недвижимости, которые сейчас осматриваются и изучаются следователями. Изъятым предметам и документам дается оценка. Запланировано проведение комплекса следственных действий, направленного на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности группы лиц, а также их возможных соучастников.

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