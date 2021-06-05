Люди пять лет исчезали бесследно: В Электростали повязали банду «черных риэлторов» во главе с участковым

Алия Просянникова продала сразу несколько квартир, подаренных некими щедрыми мужчинами
Дядя Коля в эти первые минуты даже не понимает, что сегодня у него второй день рождения, что еще несколько дней, и его бы вообще не было в живых. Сгинул, как те пятеро мужиков, живших по соседству.
Когда спецназ выворачивал с корнем металлическую дверь, чтобы спасти пенсионера, тот беспробудно спал на диване, обложенный каким-то тряпьем. А теперь разглядывает незнакомых людей в касках и бронежилетах, пытаясь разлепить спьяну глаза, и бурчит:
- Жена ушла на работу. А я тут отдыхаю. С друзьями…
Бушманов уже несколько недель в запое и даже особо не помнит, что жена появлялась эти дни исключительно чтобы принести новую порцию выпивки: пей, Коля, пей!
За такими, как 72-летний Николай Федорович Бушманов, в подмосковной Электростали вот уже несколько лет охотилась целая банда: две подруги и… участковый.
Николая Бушманова начали спаивать и вывезли из дома, но его спас спецназ. Фото ГСУ СК по Московской области
Звучит дико: в городе бесследно пропадали люди, а их никто даже не искал! Ни волонтеры, ни полиция, ни родственники.
В розовой трехэтажке на Спортивной улице недалеко от промзоны здешнего Машиностроительного завода жил 60-летний Александр Золотухин. На этом самом заводе когда-то работал водителем. С женой развелся, при дележе имущества ему купили комнату в коммуналке. В начале 2020-го Золотухин исчез.
- Тихий был человек. Ну да, прикладывался к бутылочке, но не бузил никогда, - рассказывают соседи. - Один дружок к нему постоянно наведывался и все. А тут в конце 2019 года стала ходить по жильцам дома какая-то женщина, расспрашивала про Сашу Золотухина. Позже его с ней, пьяного, даже видел кто-то. А потом раз, и пропал Золотухин. Ну, мы подумали, что он к той женщине переехал.
- И никто его не искал?
- А кому искать? Жена с дочкой уехали в другой район, они с ними и не общались особо. О том, что Сашу нашего, оказывается, убили, мы узнали только когда новости по телевизору пошли про банду.
В пяти минутах отсюда, на Трудовой, в собственной двухкомнатной квартире жил-поживал бывший заводской инженер Владимир Ефремов. Мужчина образованный, но женат никогда не был. Хотя зарабатывал неплохо - помимо квартиры в свое время целых три машины справил. В гараже еще с советских времен стояла «Волга». Потом купил пикап «Ниссан Навара» и внедорожник «Тагаз» - парковал их под окном. В общем, завидный жених был.
- Вышел на пенсию и от одиночества, что ли, тоже начал закладывать за воротник, - вспоминают соседи. - Когда пропал, мы подумали, что он еще где-то квартиру купил, переехал. Потом уже другие люди к его двушку въехали. Ну мы и решили, что Володя жилье свое продал…
Правда, другому соседу показалось странным, что стоящую во дворе иномарку Ефремова через какое-то время приехали продавать совсем незнакомые люди - смотрины прошли очень быстро, ударили по рукам и поехали оформляться. В полицию мужчина не заявил, решил не связываться.
В целом схема каждый раз повторялась: одинокий человек пропадал, а через несколько месяцев в его квартиру вселялись новые хозяева.
Но для окружающих все шло своим чередом. Пропавших не искали. Некому было.
Это сейчас уже, когда трупы «потеряшек» начали находить, картина ясна.
Пенсионер Николай Бушманов, спасенный в Электростали спецназом, должен был стать очередной жертвой. Но ему повезло с родственниками. Взрослая дочь его время от времени навещала. Этой весной она, несколько раз не застав отца дома, пошла по соседям. Те всплеснули руками: так он же у вас женился, на молоденькой!
- По словам жильцов пятиэтажки, в начале нынешнего года к Бушманову стала частенько заглядывать некая женщина, лет на двадцать моложе пенсионера, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Под ручку его выводила - до алкогольного отдела в магазине и назад. А потом старик кому-то из соседей похвастал, что женился на молоденькой, и она, мол, за ним теперь ухаживает.
Дочь Бушманова побежала писать заявление в полицию - отец из квартиры исчез, телефон много дней отключен.
В этом доме жил еще один похищенный бандой мужчина - бывший инженер Владимир Ефремов
Фото: Александр РОГОЗА
Николая Федоровича начали искать, подняв записи с камер видеонаблюдения. Проверили в ЗАГСе: действительно недавно женился на некоей 53-летней Лилии Бирюковой. Сначала удалось выяснить, где держат Бушманова.
- Его закрыли в квартире на соседней улице. Дверь пришлось ломать, - говорит источник. - Сейчас уже известно, что мужчине каждый день приносили спиртное, целенаправленно спаивая его. Бирюкову задержали, следом - ее подругу Алию Просянникову. Дамы оказались с историей! Первая в свое время отмотал срок за участие в ограблении, вторая отделалась условкой за то, что гнала на продажу токсичный самогон. У обеих уже взрослые дети. Обе официально нигде не работают. При проверке документов выяснилось, что за последние годы подруги продали сразу несколько квартир, подаренных им некими щедрыми мужчинами. Начали искать, а их нет! Пропали.
Дверь квартиры, из которой спасали Бушманова
Фото: Александр РОГОЗА
На следственном эксперименте Алия Просянникова показала место, куда они с Бирюковой увезли одного из «потеряшек». Лес под Павловским Посадом - от дальнего дачного поселка ехали по старой дороге вглубь.
- Выбирали старых и одиноких, кого точно не хватятся. «Нагружали» алкоголем. Убеждали, что будут за ними ухаживать. А в какой-то момент запойному подсовывали на подпись документ о дарении квартиры. После этого его увозили в лес.
Допившихся до полной отключки пенсионеров тащили подальше, в чащу, и оставляли на голой земле. Предварительно могли еще и раздеть. А много ли надо человеку с мощным алкогольным отравлением? Грибники находили эти трупы - в Московской и соседней Владимирской областях, но полиция записывала смерть как некриминальную. Со стороны это выглядело как несчастный случай: ушел пьяный старик в лес, упал и замерз. Откуда шел, кто таков - поди разбери. В розыск-то этих бедолаг никто не подавал!
Бирюкова в свое время отмотал срок за участие в ограблении
Известно о пяти пропавших с 2016 года жителях Электростали, которые перед исчезновением переписывали свои комнаты и квартиры на Бирюкову и Просянникову. Тела троих уже нашли, двоих еще ищут. Бушманов должен был стать шестой жертвой. И, кстати, на нем схему с женитьбой подруги тестировали впервые - предыдущих мужчин они просто заставляли писать дарственные.
Но и без помощника со стороны не обошлось. В Следственном комитете подозревают, что информацию об одиноких собственниках жилья «черным риелторшам» подкидывал местный участковый Владимир Творожников. Большинство жертв с его участка. И жили по соседству. От дома Ефремова до пятиэтажки Бушманова пара минут пешком, от Бушманова до Золотухина - около пяти.
Участковый сливал адреса одиноких стариков со своего участка
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Творожникова арестовали. Говорят, у начальства он был на хорошем счету. А вот из жителей никто ничего хорошего про него вспомнить не может.
- Сам себе на уме парень. Соседи ночью устроили дискотеку на весь дом, вызвали его, пришел - поговорил через дверь. Через пять минут дискотека продолжалась. Звонили Творожникову - больше не пришел.
Сам полицейский вину не признает. Сколько он получал за каждого из дедов, - пока непонятно. Не исключено, что речь шла о проценте от продажи квартиры. Известно, что двушка инженера Ефремова была в итоге продана за 3 с лишним миллиона рублей, а квартира Бушманова на рынке стоит около 2,5 млн.
А дядя Коля после освобождения попал в больницу. Его после месячного насильственного запоя приводят в порядок спецы местной наркологии.
Вывезенныого из дома пенсионера накачивались водкой в настоящем бомжатнике
Фото: Александр РОГОЗА
Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Московской области:
Следственными органами соединено в одно производство несколько уголовных дел по фактам убийств пенсионеров и мошенничества с их недвижимостью. Дело передано для расследования в главк Московской области. Трое подозреваемых арестованы. К настоящему времени в рамках расследования уголовного дела следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведены осмотры, порядка 15 допросов подозреваемых и свидетелей, обыски, проверки показаний на месте и очные ставки. В ходе обысков изъято большое количество документов - договоры дарения и купли-продажи недвижимости, которые сейчас осматриваются и изучаются следователями. Изъятым предметам и документам дается оценка. Запланировано проведение комплекса следственных действий, направленного на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности группы лиц, а также их возможных соучастников.
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