Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил модернизировать национальный рейтинг инвестиционного климата

Губернатор Александр Дрозденко предложил изменить критерии оценки Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил усовершенствовать систему оценки регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ. Итоги рейтинга 2021 года были озвучены 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Ленинградская область занял в нем десятое место.

По мнению Александра Дрозденко, рейтинг необходимо модернизировать: он должен учитывать реальные результаты работы регионов по улучшению бизнеса и качества жизни населения.

- Уплотнение регионов в верхней части рейтинга означает, что они уже провели качественную работу по улучшению инвестиционного климата. За восемь лет рейтинга большинство регионов и мы уже активно начали работать по лучшим практикам и методикам АСИ и экспертов, - прокомментировал итоги рейтинга Александр Дрозденко. - Но сегодня мы предлагаем оценивать регионы не только по созданным документам и методикам, но и по конкретным улучшениям в работе бизнеса, инвесторов и жителей. Нужно учитывать рост количества занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, число самозанятых, какие инвестиции в малый и средний бизнес, инвестиции в целом в регион, как растёт заработная плата и другие показатели. К сожалению, рассматривая рейтинг сейчас можно сделать вывод, что есть регионы, которые сделали скачок, но он не дал реальных изменений для территории.

Губернатор региона пообещал, что направит свои предложения в Агентство стратегических инициатив и Правительство РФ.

По итогам рейтинга Ленинградской области удалось улучшить свои показатели: в 2020 году регион занимал в нем 13-е место. Подняться на три пункта вверх область смогла за счет совершенствования услуг для бизнеса. Например, региональные власти снизили количество процедур согласования, через которые нужно пройти при получении разрешения на строительство. Кроме того, в регионе сумели наладить оперативную регистрацию прав собственности. Высокие оценки Ленинградская область получила и за плотное взаимодействие Правительства региона с бизнесом во время пандемии коронавируса. Власти оперативно реагировали на проблемы предпринимателей и старались быстро их решать. По оценке экспертов, в области также уменьшилось административное давление на бизнес, в том числе за счет упрощения госуслуг для предпринимателей. Еще одно достижение региональных властей – мощная поддержка производителей – экспортеров.

В 2020 году, несмотря на пандемию и вызванный ею экономический спад, Ленинградская область сумела добиться роста объема инвестиций на 5,2%. Объем вложений в региональную экономику составил 458,1 миллиарда рублей. Принятые губернатором области решения помогли промышленным предприятиям не останавливать производство, а малому и среднему бизнесу – поэтапно выходить из зоны ограничений. В прошлом году в регионе на 1% выросло количество малых и средних предприятий: их число составило 64,4 тысячи.

По мнению руководителя АСИ Светланы Чупшевой, власти Ленинградской области предприняли все возможное, чтобы сохранить малый и средний бизнес во время пандемии. Предпринятые правительством региона меры поддержки привели к положительным результатам.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ составляется Агентством стратегических инициатив ежегодно по поручению главы государства Владимира Путина. Впервые он был рассчитан в 2014 году. Рейтинг оценивает работу региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и определяет лучшие практики. В 2021 году в Топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата вошли Москва, Татарстан, Тюменская область, Тульская область и Башкирия.