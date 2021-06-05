«Комсомолка» призывает распахнуть «Окно в природу»

Символично, что юбилейный конкурс «Окно в природу» стартует 5 июня – во Всемирный день охраны окружающей среды и во Всероссийский день эколога.

За четыре года с момента рождения первого конкурса в редакцию «Комсомолки» поступило свыше полутора тысяч журналистских работ – очерков, рассказов, заметок, лонгридов и фотографий от журналистов российских СМИ и блогеров. И в каждой из этих работ чувствовалась любовь к родной земле, к природе родного края, неподдельный интерес к теме.

Волчонок

Увлекательное состязание тех, кто пишет о природе и снимает ее, стартует уже в пятый раз. Почему этот юбилейный конкурс особенный? Потому что, во-первых, продолжает дело легендарного очеркиста и лучшего журналиста России. Во-вторых, позволяет открыть новые имена талантливых журналистов, блогеров и писателей, с любовью рассказывающих о русской природе всеми возможными способами: как литературными, так и визуальными. Таких самородков очень ценил и сам Василий Михайлович.

В разные годы на призыв «Комсомолки» и «Транснефти» сохранить добрую память о легендарном журналисте откликались во многих уголках страны — от Курильских островов до Мурманска.

Девочка и лиса

Камчатские пейзажи, от которых захватывает дух. Рыбалка на серебряно-свинцовых кижучей. Экспедиция на озеро Токо, что в переводе с эвенкийского языка означает «озеро лосей» — крайнюю точку Южной Якутии, где ежегодно сбрасывают сохатые свои рога. Быт орнитологов и ученых биологической станции «Рыбачий» на Куршской косе, пытающихся разгадать загадки миграции птиц и влияние изменений климата на их полеты на зимовку. Возвращение к истокам и попытка сохранить для будущих поколений рассказ о российской деревне, укладе простых жителей. Репортаж с одной из самых известных в стране баз, где живут звери-киноактеры: волки, олени, медведи. И еще сотни фоторассказов о медведях и микроорганизмах, об уникальном Байкале и плато Путорана, о сплаве по дальневосточным рекам и старинных природных парках Смоленщины, о защите «зеленых легких» от незаконной вырубки и сохранении ценных экосистем… С каждым годом жюри с участием ведущих журналистов и редакторов «Комсомолки», а также представителей «Транснефти» было все сложнее выбирать публикации в шорт-лист премии. Некоторые из блогеров, корреспондентов и фотографов пробуют свои силы в конкурсе из года в год, оттачивая свое мастерство слышать и видеть природу родной страны сердцем.

Медвежата идут купаться

Среди полутора тысяч присланных работ были рассказы о животных, птицах и рыбах, растениях, природных явлениях, путешествиях и экспедициях. У огромного разнообразия нашлось лишь одно общее свойство: уникальный талант всех наших участников - редкое умение видеть и чувствовать окружающий мир. Совсем как этому учил Василий Михайлович Песков.

Многие победители конкурса разных лет в своих интервью делятся теплыми воспоминаниями о легендарном журналисте «Комсомольской правды» - Василии Михайловиче Пескове, память о котором увековечена, в том числе, и этой премией его имени.

Пеликан и медвежонок

- Конечно же, мастерство Пескова превзойти невозможно. Но хотя бы дотронуться до того творчества, чем он занимался, - это уже достойно, - считает Светлана Макаренко, призер конкурса «Окно в природу» 2018 года. - Песков очень трогательно, очень трепетно писал о природе, это и побудило меня делать то же самое.

По словам одного из победителей конкурса прошлого года - Андрея Шапрана, любой профессиональный конкурс - это хорошая возможность и стимул для реализации собственных, то есть, авторских, профессиональных и творческих идей.

- Мне кажется конкурс, связанный с именем Василия Пескова, открывает кроме того и новые возможности для авторов и героев опубликованных материалов, когда нет ограничений в средствах самовыражения, в выборе темы, географической точке, когда у авторов открываются практически безграничные возможности, а темы не являются политизированными, но документальными историями, - делится своим мнением Андрей Шапран. - Как известно, лучший репортажный материал - это материал о простой человеческой жизни независимо от места жительства и нередко независимо от рода занятий героя публикации, работы Василия Пескова, работы участников конкурса – лучшее тому подтверждение.

Стрекоза

Василий Колбин – призер четвертого конкурса «Окно в природу» не скрывает своего пиетета перед журналистом-легендой: «Василий Михайлович Песков – человек, который открыл «Окно в природу» для миллионов жителей Советского Союза и был прекрасным ведущим телепередачи «В мире животных» в 70-е годы минувшего века. По примеру «Комсомольской правды» с лёгкой руки Василия Михайловича «Окно в природу» открывали многие региональные и районные издания, причём эти публикации активно читались и обсуждались. Пожилые люди нашей страны хорошо помнят его, но, к сожалению, этого нельзя сказать о молодёжи. Поэтому очень важно, что «Комсомольская правда» поддерживает память о своём замечательном сотруднике, проводя конкурс его имени, среди людей, пишущих о природе. Надо помнить, что Василий Михайлович был не просто ценителем и знатоком природы нашей Родины, он глубоко переживал за неё, боролся с равнодушием чиновников, обличал браконьеров, по мере сил противостоял деградации заповедников, которые всё более превращаются в подобия западных резерватов и даже глубокое слово «Заповедник» выходит из обихода. Для нас, пишущих о природе, Василий Михайлович – высокий авторитет, на который вместе с классиками русской экологии можно опереться в деле сохранения природы. Низкий поклон «Комсомольской правде» за труд по проведению и продолжению конкурса».

Пингвины и Василий Михайлович Песков

Итак, V Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» объявляется открытым!

И традиционно генеральным спонсором конкурса является ПАО «Транснефть» при полной поддержке «Комсомольской правды».

География никак не ограничена — журналисты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы были опубликованы в печатных или электронных СМИ, а также в блогах в период с марта 2020 года по 5 июля 2021 года и в них чувствовалась такая сильная любовь к русской природе, чтобы ей прониклись читатели.

Работы принимаются до 5 августа 2021 года в электронном виде по адресу media@phkp.ru