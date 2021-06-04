Виктор Евтухов: «Мы видим рост практически всех отраслей экономики»

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

Главная тема ПМЭФ в этом году – как разным отраслям экономики жить и развиваться в новой «постковидной» реальности. Как пандемия повлияла на потребительский рынок и цены на полках магазинов рассказал гость открытой студии «Комсомольской правды», заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

- Виктор Леонидович, одна из сессий, в которой вы участвуете на форуме, называется «Потребительский рынок. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Расскажите, в каких отраслях мы стали сильнее после пандемии?

- У меня такое ощущение, что сильнее стали во всех. Ряд отраслей показали очень неплохие результаты во время пандемии. Несмотря на общее падение экономических показателей и промышленного производства в нашей стране. Это, например, производство лекарств и химическая отрасль. А еще легкая промышленность, которая сумела переориентироваться и производить средства индивидуальной защиты: маски, костюмы для врачей.

- А есть пострадавшие отрасли?

- Безусловно. Например, производство одежды, обуви у нас сократилось. Еще производство мебели. Люди сидели дома, не понимали, что будет дальше, и покупали только товары первой необходимости. По автопрому был серьезный провал. Но за счет мер поддержки, которые государство вовремя предприняли, мы смогли удержать ситуацию. И даже дополнительно реализовать более 250 тысяч автомобилей.

Сейчас мы видим рост практически во всех направлениях, причем существенный. Это произошло, потому что решения в 2020 году принимались очень деликатно. Мы не допустили остановки промышленных предприятий во всех секторах. Конечно, с учетом всех требований Роспотребнадзора. В отличие от других стран у нас промышленность ни останавливалась ни на день. Да, было общее падение спроса, но наши производства смогли пройти этот период очень достойно. Лучше, чем в других странах.

- Еще, наверное, сыграл эффект отложенного спроса? Люди долгое время не тратили деньги, но потом – хотели себя чем-то порадовать.

- Да, мы видим это на примере общепита. К сожалению, он был достаточно долго закрыт и понес серьезные потери. Но люди соскучились по ресторанам, кафе, барам, и сейчас по сравнению с даже с 1 кварталом 2019 года идет рост.

Другой пример – мебель, спрос на которую сейчас «рванул». Деревянное домостроение показывает небывалые цифры роста. Компании загружены на многие месяцы вперед. До конца года практически невозможно приобрести себе деревянный дом - все расписано. То есть, после пандемии действительно есть отложенный спрос, и это поддерживает нашу экономику.

ТОРГОВЛЯ ВЫХОДИТ ИЗ ТЕНИ

- Пандемия спровоцировала рост теневой торговли?

- С одной стороны, эксперты говорят, что падение доходов населения во время пандемии, девальвация рубля последние полтора-два года – это стимул для роста оборота нелегального рынка. Но, с другой стороны, мы видим, что ограничения в перемещении товаров из-за рубежа и даже внутри ЕврАзЭС привело, наоборот к снижению теневой торговли. Такие данные приводят эксперты по табачной продукции, которая нелегально завозится в Россию.

Для того чтобы бороться с нелегальным оборотом, у нас есть ряд инструментов. Один из них – маркировка продукции. У нас все больше и больше товаров вовлекаются в систему маркировки. Решение включить тот или иной товар принимается после оценки доли теневого рынка.

ГОСУДАРСТВО ОБЯЗАНО ВЛИЯТЬ НА ЦЕНЫ

- Сейчас государство начало достаточно активно регулировать цены на социально значимые товары. Как вы относитесь к этой тенденции? Не приведет ли это к обратному эффекту?

- Я считаю, что государство обязано участвовать в экономических процессах. Особенно если происходят резкие перепады цен. Но участвовать недолго. Соглашения, которые были подписаны с производителями, были без прямого диктата со стороны государства. Мы не устанавливали цены, а действовали как партнеры, чтобы производители и ритейл договорились между собой.

Еще государством было приняты решения о поддержке аграриев: выплата субсидий, товарные интервенции, импортные квоты. Это были правильные решения. Другое дело, что в долгосрочной перспективе так быть не должно. Иначе это приведет к дефициту, падению производства, падению инвестиций и другим неприятным последствиям.

Сегодня государства не могут не участвовать в рыночной экономике. Тем более, что во многих странах они становятся чуть ли не основными инвесторами. И кстати именно за счет госзакупок зачастую либо охлаждаются, либо подогреваются цены. Механизмов очень много, и государства должны ими смело пользоваться. Но в краткосрочной перспективе.

- Как государство будет действовать в связи с резким ростом цен металлургическую продукцию?

- Металлургия – это отрасль, где перепады цен происходят постоянно. Хотя сегодняшний исторический максимум – это последствия пандемии. Во многих странах были закрыты производства, и это повлияло на спрос. Уверен, что в перспективе произойдет охлаждение. Причем естественным путем.

Но цены на металл выросли очень серьезно, это правда. Государство не может пустить это на самотек, потому что у нас от этого страдают все направления, где потребляется металлопродукция – стройка, автопром, ТЭК, судостроение, сельхозмашиностроение, транспортное машиностроение. А самое главное, страдают государственные проекты: инфраструктурные, региональные. Поэтому нам приходится вмешиваться и выстраивать отношения между потребителями и производителями. Сейчас производители металлопродукции дают существенные дисконты, особенно для госзаказов, ведут переговоры о ценах с другими компаниями.

- Сейчас слышны призывы о введении экспортной пошлины. Как вы относитесь к этой идее?

- Это единственная мера, которая могла бы сегодня стабилизировать и опустить цены. Но, по моему мнению, ее вводить ни в коем случае нельзя. Металлургия – это экспортноориентированная отрасль. Против российских металлургов за рубежом сегодня и так введено почти 50 мер, чтобы только наша продукция не попадала на внешние рынки. И никто даже в тяжелое время их не отменил. Конкуренция на рынке очень высокая! Страны – Китай, Индия, Бразилия – наращивают производства. Если мы введем экспортные пошлины, часть внешних покупателей потеряем и обратно никогда не вернем. Это будет выстрел себе в ногу. Думаю, мы сможем решить эту проблему более мягкими способами.