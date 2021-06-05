«Это анорексия, лечись, пожалуйста»: Мирослава Карпович в купальнике шокировала нездоровой худобой

Актриса Мирослава Карпович. Фото: ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе.

Актер Павел Прилучный решил взять перерыв в работе и отправился в отпуск. Звезда «Мажора» выбрал для отдыха Мальдивские острова. Компанию ему составила его возлюбленная Мирослава Карпович. В Инстаграме актриса похвасталась ярким отпускным фото в купальнике. На фото Мирослава позирует на фоне ослепительно-голубого моря, пританцовывая от охватившей ее бури эмоций.

- Отпускница месяца. Красота! Рай-рай-рай, - подписала артистка свой пляжный снимок.

Поклонники пожелали актрисе хорошего отдыха, но в то же время начали переживать за ее здоровье. На снимке актриса выглядит экстремально худой. Похоже, слухи о том, что Мирослава сильно сбросила вес из-за стресса, связанного с разводом Прилучного, имеют под собой все основания.

В Инстаграме актриса похвасталась ярким отпускным фото в купальнике. Фото: Инстаграм.

«Жалкое зрелище. Бедный Паша, эти кости?», «Ножки как палочки», «Мирочка пожалуйста набирай вес, солнышко. Немного, но пять килограммов нужно бы. Очень худенькая, переживаю», «Мира, кушаете пожалуйста, кушайте», «Боже, как Кащей тощая», «Это анорексия, лечись пожалуйста», - пишут фолловеры в комментариях.

Мирослава Карпович очень много работает, съемки и театральные спектакли буквально изматывают актрису. Недавно звезда сериала «Папины дочки» призналась, что слишком мало спит и практически живет на капельницах.

- Это работа на нервах, как на балалайке. Питание как Бог пошлет. Капельницы - это действительно очень сильная восстановительно-иммунокорректирующая вещь! Я выжила 32 самолета и два месяца гастролей с очень и очень разными часовыми поясами, - рассказала как-то актриса в своем Инстаграме.

Не прибавляет актрисе здоровья и ситуация с разводом ее возлюбленного Павла Прилучного. Поклонники «Мажора» то и дело напоминают ей об «эффекте бумеранга», ведь Мирослава увела Павла у жены Агаты Муцениеце и двоих детей. В итоге Карпович потеряла несколько килограммов и действительно выглядит слишком худенькой. Поклонники надеются, что отдых в объятиях любимого мужчины пойдет Мирославе на пользу.

На снимке актриса выглядит экстремально худой. Фото: Инстаграм.

На Мальдивах Павел и Мирослава поселились на курорте Milaidhoo Island Maldives. Для отдыха с любимой актер снял пляжную виллу с личным бассейном, стоимость которой составляет 107 тысяч рублей в сутки. В особняке площадью 290 квадратных метров есть все, что нужно для комфортного отдыха: терраса, огромный номер, джакузи и гигантская двуспальная кровать.

К слову, дети Прилучного и Муцениеце очень переживают из-за их развода и надеются, что родители все же помирятся. Об этом Агата рассказала в своем YouTube-шоу «Честный развод». Актриса призналась: она считала, что дети все правильно поняли и спокойно восприняли расставание родителей. Но сейчас она начинает сомневаться в том, что развод прошел для них безболезненно.

- Понимаю, что я травмировала своих детей. Мия в последнее время начала говорить: «Мам, ну когда вы уже с папой помиритесь?». А ведь раньше они не подавали виду. А теперь я понимаю, что сделала им плохо и больно. Скорее всего, эта травма останется у них надолго… Развод неизбежен, если два человека не могут оставаться вместе. Драться и ругаться нет смысла, - рассказала звезда. Напомним, актриса обвинила своего мужа в домашнем насилии – по ее словам, это стало основной причиной ее расставания с Прилучным.

Павел и Агата считались одной из самых красивых пар российского кино. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа» и влюбились друг в друга. Они прожили вместе 10 лет. Агата и Павел оформили развод в июне прошлого года, и сразу после этого Мирослава Карпович переехала жить к Прилучному.