Бездомная американка умерла в приюте, не получив почти 1 млн долларов

Душеприказчики пытались разыскать наследницу, но безуспешно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Орегон в приюте для бездомных умерла женщина. Известно, что Кэти Бун страдала от психических расстройств, а также имела проблемы с наркотиками. До попадания в приют она много лет ютилась на улицах городка Астория, называясь разными именами.

При оформлении свидетельства о смерти выяснилось, что вот уже несколько лет Кэти находилась в особого рода розыске. Как оказалось, в одном из банков на ее имя был открыт счет, на котором лежали $884407.

Эта колоссальная сумма являлась частью наследства, оставленного ей матерью, скончавшейся в 2016 году.

Но давно ушедшая из дома Кэти не поддерживала никаких связей с родственниками и даже не знала, что ее мать скончалась.

Душеприказчики пытались разыскать наследницу, но безуспешно. Они публиковали объявления об открытии наследства в газетах, нанимали частных детективов. В итоге, следуя букве закона, юристы перевели полагающиеся деньги в банк, открыв счет на имя дочери завещательницы.

Теперь на них сможет претендовать отец Кэти, также ничего не знавший о деньгах: он разошелся с ее матерью несколько десятилетий назад.