Знаменитую художницу-автора призов «Олимпиады-80» нашли через три месяца после смерти

Предварительно установлено, что тело пролежало в комнате 2-3 месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в полицию обратился 48-летний Михаил В.* Мужчина сообщил полицейским, что вот уже почти два года не общается со своей матерью, 80-летней советской художницей и ювелиром Ярошенко Анной Ефимовной. С октября 2019 года они потеряли связь и больше не виделись, хотя оба проживают в Москве. Недавно Михаил решил все-таки навестить мать, приехал к ней домой на улицу Винницкая, однако дверь в квартиру ему никто не открыл. Мужчина запереживал и обратился за помощью к полицейским.

«Прибывшие на место оперативники вскрыли дверь в квартиру Анны Ярошенко. Тело 80-летний женщины было обнаружено в одной из комнат. Признаков насильственной смерти, как и следов проникновения в квартиру обнаружено не было. Предварительно установлено, что тело пролежало в комнате 2-3 месяца.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Тело художницы было направлено на судмедэкспертизу, которая поможет установить точные причины смерти пожилой женщины. Полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. О причинах, по которым сын знаменитой художницы несколько лет не общался с матерью, в настоящий момент неизвестно.

Анна Ярошенко - советская художник и ювелир, член Союза Художников СССР. Помимо работы над ювелирными изделиями, применяла себя и в других областях декоративного искусства, занималась современным художественным дизайном. Из самых известных работ Анны Ефимовны: украшения для известных советских фильмов "Руслан и Людмила" и "Много шума из ничего». Также ювелир работала над созданием спортивных призов для "Олимпиады-80" и эмблемами для факультетов МГУ. Некоторые ее работы хранятся в Оружейной палате государственного Музея Московского Кремля, а также в Государственном Историческом Музее и других.

Произведения Анны Ярошенко хранятся в 30 музеях России и за рубежом, а также в частных коллекциях Англии, Австрии, Австралии, Болгарии, Германии, США, Польши, Таиланда, Индии, Японии.