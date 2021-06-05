Иркутская область показала план экогорода будущего

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иркутская область во время Петербургского международного экономического форума подписала 10 инвестсоглашений о сотрудничестве. Регион был представлен на площадке межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

- Этот форум - возможность встретиться с бизнес-сообществом, с руководителями других субъектов, послушать обсуждение проблем, вопросов, которые касаются каждого региона. И такое общение дает уверенность в будущем, - отметил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. - В целом считаю, что целей своих на форуме мы достигли - заключили соглашения с бизнесом, еще раз подтвердили намерения по ряду проектов на перспективу.

Несколько встреч касались развития туризма на Байкале.

- Байкал включен в состав приоритетных туристских зон, планируемых к развитию в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Это позволит в полной мере реализовать потенциал озера - объекта мирового природного наследия ЮНЕСКО - и обеспечить комплексное территориальное планирование наиболее перспективных турнаправлений, сформировать туристически привлекательный центр города Иркутска, - прокомментировал Игорь Кобзев.

Один из важных проектов, которые презентовала Иркутская область на форуме, - мастер-план развития города Байкальска. Экология города была загрязнена в результате полувековой деятельностью местного целлюлозно-бумажного комбината. По словам первого заместителя председателя правительства Иркутской области Руслана Ситникова, Байкальск должен стать примером того, как можно не только преодолеть наследие грязного производства на берегу самого чистого озера на планете, но и построить на этом месте комфортный экогород, который будет привлекать туристов и инвесторов.

- Цель разработки мастер-плана - комплексное, стратегическое, ориентированное на экологию развитие Байкальска. Основная задача - повышение уровня жизни населения, формирование качественной городской среды, создание условий для инвестиций, в том числе с целью развития туристско-рекреационного кластера, - сказал Руслан Ситников, добавив, что разрабатываемый мастер-план рассчитан на период до 2040 года.