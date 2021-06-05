Стелу журналистов-Героев «Комсомолки» установили на месте нашей новой прописки

Стела, на которой выбиты имена 16 журналистов «Комсомольской правды», погибших на фронтах Великой Отечественной, переехала в новое здание. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наш талисман

...У легендарной «Комсомолки» - уже 96-летней (эту дату мы отметили 24 мая 2021-го), хотя - по-прежнему бодрой, есть Символы - Простые, но Важные - которые и держат нашу Газету на достойной высоте.

Десятилетия!

Это - знаменитый на весь мир логотип: «Комсомольская правда».

Это - ,: орден Ленина (кстати, N 1), ордена Октябрьской Революции, Отечественной Войны и два - Трудового Красного Знамени, ими газета была награждена в разные годы.

Это - и стела, на которой выбиты имена 16 журналистов «Комсомольской правды», погибших на фронтах Великой Отечественной.

Она - наша хранительница и наш талисман.

Стелу демонтируют перед отправкой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Памятник имени Эрнста Неизвестного

Как многие, наверное уже знают, мы переезжаем (уже, считай, переехали) со Старого Разумовского проезда - на улицу Новодмитровскую, 5 -А, строение 8. (Деловой центр "Дмитровский".)

Ещё не успели переселиться - а уже родилась легенда про нашу Стелу Героев: красивая и вполне уместная.

Якобы мастера - дизайнеры намекнули «комсомольцам-переселенцам»: мол, «изваяние», что весит почти полтонны, не совсем вписывается в современный интерьер по новому адресу. Может, типа, сделать чуть-чуть «уменьшенную копию»?

На что было резонно замечено: вес этой стелы, на самом деле, измеряется далеко не сотнями кг. И дело не только в святых для нас именах, выбитых в металле.

Рождение этого подлинного произведения искусства - уже история. И свое начало она берет аж в 60-х!

Вот как об этом вспоминает наш главный редактор Борис Панкин - ныне, к нашей общей радости, здравствующий, - 20 февраля этого года он отметил 90-летие. (Борис Дмитриевич возглавлял газету с 1965-го по 1973-й.)

«Готовясь к очередным юбилеям Победы и «Комсомолки», - пишет Борис Панкин, - мы попросили Эрнста Неизвестного (кто забыл - это всемирно известный советский скульптор. - А.Г.) создать памятник военкорам «Комсомолки», погибшим на фронтах Отечественной войны. Он предложил свою идею, стелу с комбинацией штыка и пера, и в дни Юбилея памятник был сооружен и торжественно открыт в холле нашего Шестого этажа, как часто называли «Комсомолку» ее сотрудники и читатели».

(Кстати, есть разные версии - когда конкретно был создан и установлен в редакции «Комсомольской правды», которая тогда находилась на улице «Правды», 24, этот памятник. Обзвонив вместе с Людмилой Семиной, президентом Клуба журналистов всех поколений «Комсомольской правды», наших ветеранов, мы сошлись на том, что открыли стелу Героев в мае 1965-го.)

«Но подробнее об этом, - об открытии стелы, - пишет Панкин, - скажет уже сам скульптор, в своей беседе с корреспондентом ТАСС много – много лет спустя после того как его изумительная работа буквально вросла в наш интерьер».

Скульптор Эрнст Неизвестный. Фото: РИА Новости

Пили спирт с маршалом Коневым

А вот и воспоминание самого Неизвестного:

«В свое время я по просьбе главного редактора Бориса Панкина сделал монумент в память журналистов «Комсомольской правды», погибших в Великую Отечественную войну. Открытие было очень помпезным. Присутствовали многие наши военачальники во главе с маршалом Коневым. Встреча называлась "Фронтовая землянка". Мы пили спирт, как на войне, из алюминиевых кружек и пели фронтовые песни. Панкин повесил табличку, где было сказано, что скульптура создана мною, погибшим в атаке лейтенантом Украинского фронта, которым командовал Конев. Я, действительно, во время войны считался погибшим. Рядом с табличкой поставили оружейный патрон с цветком.

Вскоре после этого я окончательно впал в немилость и уехал из страны. Но позже узнал, что все так и осталось стоять в «Комсомольской правде» - и монумент, и табличка, и патрон».

...Однажды нашу стелу уже демонтировали и перевозили - после того, как в редакции в феврале 2006-го случился страшный пожар. Временно - вместе с нами - она находилась неподалёку, в бывшей поликлинике издательства «Правда» («Пресса»). Потом мы со стелой перебрались в бывшее здание фабрики «Вымпел» - на Старый Петровско-Разумовский проезд.

«Комсомолка», вира!

...Уж не знаю, инструктировала ли наша самая главная хозяйка «Комсомолки» Аня Гмати рабочих и специалистов ООО "АДЮТОН-Н", которые пару недель назад демонтировали редакционную реликвию по старому адресу, перевозили - на новый, а сегодня поднимали на 8-й этаж в нашу теперешнюю квартиру... Но всю операцию новые «коллеги» - строители, крановщики, стропальщики и альпинисты - провели филигранно.

Стелу готовят к подъему. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Особенно непросто складывался подъем стелы.

И ветер был - до 15 метров в секунду. И окно на 8-м слишком узким - стелу едва удалось протиснуть... И на все это ушло всего два часа.

Была и забавная сцена. Когда сняли со стелы мягкую материю, рабочие стали читать имена...

- О, Аркадий Гайдар, что-то знакомое, - назвал молодой парень имя нашего военкора, погибшего на Украине в октябре 41-го - и начал «гуглить» фамилию на мобильнике, а потом ещё минуты три изучал биографию нашей Легенды.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Майна! Вира! - то и дело раздавались по рации команды (на строительном «языке» это означает: «Вверх! Вниз!»)

Но чаще звучало:

- Вира!

...А выпить - за тех, кто остался в нашей памяти и чьи имена выбиты на стеле, мы готовы и сегодня...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ