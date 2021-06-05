В США в борьбу за права темнокожих вовлекли птиц

Воробей Бахмана носит имя рабовладельца. Фото: Shutterstock

Газета The Washington Post опубликовала большую статью, главными героями которой стали птицы, а также ученые, в честь которых некоторые пернатые были в свое время названы. Материал называется «Расистское наследие, которое несут многие птицы».

- Расизм и колониализм заложены в ДНК орнитологии… Около 140 эпонимов (названий птиц) чтят людей, связанных с рабством и превосходством белой расы, – пишет журналист Даррел Ферс. – Воробей Бахмана и голубь Уоллеса носят имена людей, боровшихся за идеи рабовладельцев и кравших черепа из индейских могил для псведонаучных исследований, позже опровергнутых, а также покупали и продавали чернокожих.

Так, шесть различных видов птиц названы в честь британского натуралиста Альфреда Рассела Уоллеса, который хвастался убийством африканки, заявив, что «принял женщину за животное». Еще три вида названы в честь другого британского натуралиста, Джеймса Слайго Джеймсона, «участвовавшего в отвратительном акте, совершенном против молодой негритянки, которую он купил».

Белые оказались виноваты не только в проблемах орнитологии. «Орнитология и естественные науки в целом были связаны с колониалистским мировоззрением белых, эксплуатацией и утверждением прав собственности на вещи и людей, которые были частью экосистемы и жили рядом с этими птицами всю жизнь», - вынесла вердикт американский орнитолог азиатского происхождения Оливия Ван.

Кстати, американское орнитологическое общество носит имя известного ученого Джона Одюбона, 170 лет назад бывшего рабовладельцем. В руководстве общества уже заявили, что там «глубоко обеспокоены расистскими действиями Одюбона и осознают, насколько болезненно это историческое наследие для чернокожих».