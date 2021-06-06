В Подмосковье электричка протаранила машину с людьми - есть погибшие

В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего. Фото: msk_today / vk.com

В воскресенье, 6 июня, в 6.42 минуты на железнодорожном переезде перегона станций «Соревнование-Большая Волга» произошло столкновение легковой машины и электропоезда. Об этом kp.ru сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. В ведомстве после случившейся аварии организовали доследственную проверку.

- Машинист увидел выкатившийся автомобиль и применил экстренное торможение, - рассказали сотрудники СК. - Но, увы, для того, чтобы избежать удара, расстояние было недостаточным. В результате и водитель, и два пассажира, находящихся в машине, погибли на месте.

По информации kp.ru, машинист локомотива и пассажиры электрички не пострадали.

- В настоящий момент устанавливаются причины произошедшего, - добавили в следственном управлении. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Сети появилось видео с места ЧП. Очевидно, что шансов выжить у людей, сидевших в машине, не было никаких. Автомобиль превратился в груду покорёженного металла.

По некоторым данным, водитель легковушки пытался проскочить переезд быстрее поезда. Но на рельсах что-то пошло не так. Машина заглохла.

В первые часы движение на железнодорожной ветке пришлось приостановить. Сейчас поезда ходят согласно расписанию.