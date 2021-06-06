«У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно»: Михаил Мурашко рассказал об особенности протекания ковида

Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме Фото: ТАСС

Коронавирусная инфекция может переходить из легкой формы в среднетяжелую молниеносно, состояние некоторых пациентов резко ухудшается буквально в течение суток. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Напомним, легким считается ковид, когда температура не поднимается выше 37,9 градусов, нет поражения легких, а уровень кислорода в крови (сатурация) выше 95%.

При среднетяжелой форме болезни человека мучает сильная лихорадка — температура, как правило, выше 38 градусов. Появляется одышка, частота дыхательных движений в минуту больше 22-х. Компьютерная томография показывает поражение легких (минимальное или среднее, КТ 1-2), сатурация падает ниже 95%, а С-реактивный белок сыворотки крови повышается более 10 мг/л (это один из показателей воспаления в организме). Такие критерии описаны во Временных методических рекомендациях Минздрава по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Сегодня известны некоторые тревожные признаки, которые могут «предсказывать» утяжеление ковида. В частности, как рассказал KP.ru, вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев, спрогнозировать риск тяжелой формы COVID-19 можно по определенным показателям анализа крови. Важную роль играет соотношение иммунных клеток лимфоцитов и нейтрофилов (их количество указывается в общем анализе крови).

- Исследования показали такую закономерность: если количество нейтрофилов разделить на количество лимфоцитов и получится цифра меньше 3-х, то ковид практически всегда протекает благоприятно. Если же лимфоциты сильно снижены и при делении получается цифра больше 15-ти, это сигналит, что зараженный организм пойдет по пути неправильного иммунного ответа. Это та самая ситуация, когда развивается сильнейшее системное воспаление, цитокиновый шторм, чреватый летальным исходом.

А если соотношение лимфоцитов и нейтрофилов больше 3-х, но меньше 15-ти? «Чем больше соотношение, тем выше риск тяжелого течения болезни, - пояснил профессор Лукашев. - Так, например, при соотношении выше 8, скорее всего пациенту, потребуется интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких».

В ТЕМУ

Кто в группе повышенного риска

По данным исследований среднетяжелые и тяжелые формы ковида чаще развиваются у представителей старшего поколения (60+), а также у людей с хроническими заболеваниями, такими как:

- сердечно-сосудистые заболевания,

- диабет,

- хронические заболевания почек,

- аутоиммунные заболевания,

- онкологические заболевания,

- болезни органов дыхания (хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

ВАЖНО

Главный и самый эффективный способ предотвратить тяжелые осложнения ковида — вакцинация, подчеркивает министр здравоохранения Михаил Мурашко. Сегодня в нашей стране для массовой вакцинации применяются три отечественные вакцины: «Спутник V» НИИ им. Гамалеи (ее второе название «ГамКовидВак»), «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и «КовиВак» Научного центра им. Чумакова. Выбор вакцины, наиболее подходящей конкретному пациенту — в компетенции врача, поясняют в Минздраве.

! Получить всю необходимую информацию о прививках и записаться на вакцинацию можно, позвонив на бесплатную единую горячую линию: 8-800-2000-112. Также доступна запись на вакцинацию через портал Госуслуг.

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