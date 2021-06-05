Главный онколог Минздрава рассказал об особенностях вакцинации от коронавируса для онкобольных

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В России продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Врачи подчеркивают, что люди с хроническими заболеваниями попадают в группу самого высокого риска при заражении коронавирусом, поэтому прививка для них особенно актуальна. Но есть нюансы. Как сейчас вести себя онкобольным и их родственникам, чтобы уберечься от ковида? Об этом рассказал в студии «КП» на Петербургском международном экономическом форуме главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

- Андрей Дмитриевич, в январе этого года вы говорили о том, что вместе с НИИ им. Гамалеи, разработчиком «Спутника V», запускаете специальные исследования, чтобы определить: когда и как эффективнее всего вакцинировать пациентов с онкологическими заболеваниями. Как продвигаются исследования и что удалось выяснить на сегодня?

- Прежде всего хочу подчеркнуть: вакцинироваться от COVID-19 необходимо всем (кроме тех, у кого есть медицинские противопоказания). Не должно быть страха и тем более паники. Вакцина «Спутник V», в отношении которой мы ведем исследования о применении у онкопациентов, безопасна. Онкологическое заболевание в стадии ремиссии не является противопоказанием к вакцинации, но служит фактором, к которому необходимо относиться с большим вниманием.

Мы продолжаем исследования, чтобы определить возможности применения вакцины на разных этапах лечения. Но основная когорта пациентов уже может проходить вакцинацию.

- Нужно ли перед прививкой обязательно проконсультироваться с врачом-онкологом? Или достаточно общей консультации терапевтов, которые осматривают всех пришедших на прививку?

- Да, безусловно нужно посоветоваться с врачом-онкологом. Каждый наш пациент, особенно в длительной ремиссии, знает своего онколога. И врач вас знает, наблюдает ваши показатели анализов в динамике. Обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

- Какие еще советы вы могли бы дать пациентам и их близким?

- Самому пациенту нужно максимально строго соблюдать все меры профилактики — по возможности избегать людных мест, в помещениях обязательно надевать маску или респиратор, держать дистанцию полтора-два метра от окружающих, мыть руки, использовать антисептики. И еще один очень важный совет: всем родственникам, близким, кто общается с онкобольным, нужно как можно скорее привиться от коронавируса. Чтобы создать санитарный щит вокруг вашего родного человека.

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Может ли прививка вызвать рак

Такие «страшилки» распространяются в соцсетях. Эти опасения не оправданны, пояснил главный онколог, врач с многолетним опытом, академик РАН Андрей Каприн.

- Вакцинация не может привести к столь мощному снижению иммунитета, чтобы вызвать развитие онкологического заболевания. На практике возможны случаи, когда у человека был латентный рак, некоторые такие болезни развиваются годами. И только после вакцинации заболевание выявляют. Такое возможно. Но это совпадение, связанное именно с моментом диагностики болезни (после прививки), а не с действием самой вакцины. Ещё раз подчеркну: вакцинация не может вызвать развитие онкозаболевания!

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