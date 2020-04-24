Исследователи выяснили, у кого повышена угроза тяжело заболеть и умереть от коронавируса

В четверг, 23 апреля, главврач Филатовской больницы в Москве Валерий Вечорко обратился ко всем, кто недооценивает опасность коронавируса.

- В последнее время к нам в отделение реанимации привозят очень много молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии. Им требуется искусственная вентиляция легких (ИВЛ), - рассказал врач. - С каждым днем тяжелых больных становится все больше и больше.

Свои слова доктор подтвердил видеосъемкой из реанимации. Ужасающей, но, увы, жизненной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775072" frameborder="0"></iframe> Главврач ГКБ № 15 записал видео из реанимации.

Если болезнь так тяжело протекает у молодых, то каковы же в реальности шансы выжить у тех, кто постарше? Мировая статистика говорит, что в целом число летальных исходов начинает заметно расти после 65 — 70 лет. Однако и в старшем, и в более молодом возрасте тяжесть болезни во многом зависит от состояния организма. В первую очередь — от хронических заболеваний, которые уже успел нажить человек к моменту встречи с коронавирусом.

ОТ ГИПЕРТОНИИ ДО ОЖИРЕНИЯ

- Исследования показали, что угроза тяжелых форм COVID-19 и риск летального исхода повышены у людей с определенными хроническими заболеваниями, - говорит вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. - Это: заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет, ожирение, онкология и заболевания органов дыхания. В последнем случае имеются в виду хронические заболевания нижних дыхательных путей: хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Это ни в коем случае не значит, что у пожилого человека с ишемической болезнью сердца или диабетом нет шансов выздороветь при заражении коронавирусом, подчеркивают врачи. После начала эпидемии в Китае уже накопилось много данных, на основе которых ученые сделали показательные расчеты. Исследователи определили степень риска при том или ином хроническом заболевании.

УГРОЗА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ

По данным Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний самый высокий риск летального исхода при заражении COVID-19 у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Речь идет об ишемической болезни сердца, аритмии, атеросклерозе. В среднем не удается спасти каждого 10-го пациента с такими недугами (смертность составляет 10,5%). Если же у человека есть гипертония, но она еще не успела привести к тяжелым поражениям сердца и сосудов, то шансы выжить повышаются. Уровень летальных исходов составляет около 6%.

У больных раком, подхвативших коронавирус, в среднем выживаемость даже лучше, чем у гипертоников (хотя, как признают сами врачи, некоторые виды онкозаболеваний при заражении COVID практически не оставляют надежд на спасение). А вот для пациентов с диабетом SARS-СoV-2 лишь немногим менее опасен, чем для сердечников. К сожалению, диабет сам по себе часто сопровождается повреждением сосудов, поэтому больные попадают в группу двойного риска, поясняют специалисты.

Риски попасть в реанимацию и на ИВЛ при заражении COVID-19Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

РИСКИ ПОПАСТЬ В РЕАНИМАЦИЮ И НА ИВЛ

В авторитетном научном журнале Европейского респираторного общества (The European Respiratory Journal) исследователи рассказали, как от хронических болезней зависят несколько стадий, через которые могут проходить заболевшие COVID. Уточним: в данном случае идет речь о тех, кто был госпитализирован. То есть о людях, чья болезнь протекала тяжело и нельзя было обойтись без больницы.

Ученые определили, как часто в зависимости от своей хронической болезни такие пациенты при заражении COVID:

- попадали в реанимацию,

- оказывались на инвазивной вентиляции легких. Это процедура, при которой трахею больного разрезают в нижней части шеи и в отверстие вставляют дыхательную трубку. Через нее подается воздух от аппарата ИВЛ;

- погибали.

Процент летальных исходов при заражении COVID-19 для разных болезнейФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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О чем расскажет анализ крови

- Спрогнозировать риск тяжелой формы COVID-19 можно также по определенным показателям анализа крови, - рассказывает доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. - В частности, сегодня известно, что очень важную роль играет соотношение иммунных клеток лимфоцитов и нейтрофилов (их количество указывается в общем анализе крови. - Ред.).

- У многих, кому приходится лечиться кортикостероидами, то есть гормональными противовоспалительными препаратами, как раз падает количество лимфоцитов. Это плохо?

- К сожалению, да. Исследования показали такую закономерность: если количество нейтрофилов разделить на количество лимфоцитов и получится цифра меньше 3-х, то заболевание (COVID-19) практически всегда протекает благоприятно. Если же лимфоциты сильно снижены и при делении получается цифра больше 15-ти, это сигналит, что зараженный организм пойдет по пути неправильного иммунного ответа. Нейтрофилы не способны побороть вирус, но могут «очень стараться», а ничего хорошего в этом нет. Это та самая ситуация, когда развивается сильнейшее системное воспаление, цитокиновый шторм. Зачастую он заканчивается летальным исходом.

- А если соотношение лимфоцитов и нейтрофилов больше 3-х, но меньше 15-ти?

- Чем больше соотношение, тем выше риск тяжелого течения болезни. Например, выше 8 – скорее всего потребуется интенсивная терапия и ИВЛ.

От редакции: в первую очередь речь идет о показателях анализов крови во время начала болезни.

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