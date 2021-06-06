Следственный комитет возбудил новое дело о насилии над детьми в отношении руководителя детской театральной студии

Александр Берёзкин стал участником громкого скандала и фигурантом уголовного дела Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Почти год назад 48-летний руководитель детской театральной студии "Стрекоза" при школе № 887 Александр Берёзкин стал участником громкого скандала и фигурантом уголовного дела. Его обвиняли в изнасиловании своей 10-летней ученицы. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Но всё было не так однозначно. Общественность разделилась на два лагеря: одни требовали для педагога самого строгого наказания, другие были уверены, что его оговорили.

Многие знакомые, коллеги и родители некоторых учеников вступились за Берёзкина. Его характеризовали как примерного семьянина и отца, интеллигентного человека и талантливого педагога. Одним из аргументов в пользу невиновности была сложность подобных дел. Педагоги утверждали, что так могут обвинить любого, и сетовали на то, что дети часто что-то выдумывают.

В поддержку Берёзкина собирали подписи и высказывались известные люди, в их числе театровед Сергей Маргулис. Но следствие шло дальше. Сам Александр Берёзкин сначала во всём сознался, но позже отказался от своих показаний, сославшись на то, что дал их под давлением.

Не успели утихнуть споры о том, как же всё было на самом деле, как следователи получили информацию о новом эпизоде. На этот раз, по версии следствия, жертвой стала девочка ещё младше предыдущей, в момент совершения преступления ей было семь лет.

— Фигурант уголовного дела был дополнительно изобличен в том, что в период с сентября 2018 до июня 2019 года в помещении театральной студии совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2011 года рождения, — сообщил источник kp.ru

На Берёзкина завели ещё одно уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Педагог находится под стражей, а следователи продолжают работу над делом и ищут всех возможных свидетелей. Есть вероятность, что пострадавших девочек может быть намного больше.

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