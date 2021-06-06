Исполнитель хита "Голубая луна" Николай Трубач лишился квартиры из-за долгов

Артист уже подал апелляцию и намерен судиться до последнего, лишь бы не оказаться на улице Фото: Мила СТРИЖ

Николай Трубач, чей хит "Голубая луна" в конце девяностых качал танцполы всей страны, сегодня почти не появляется в эфире. 20 лет назад экранный друг Бориса Моисеева разорвал контракт с продюсером Евгением Фридляндом и с тех пор окончательно пропал с радаров. И за годы забвения, как выяснилось, успел погрязнуть в долгах.

Как стало известно журналистам программы "Ты не поверишь!" на НТВ, 51-летнего артиста по решению суда выселяют из трехкомнатной квартиры в центре Москвы стоимостью около 20 миллионов. Эта сумма - примерно половина всех долгов, которые набрала супруга музыканта Елена Виршубская: говорят, всего с нее требуют более 40 млн рублей. Кроме столичной недвижимости, также в счет долга может уйти и участок в Подмосковье, принадлежащий певцу.

Однако, ответов на главные вопросы - что это за долги, и как пара попала в такую передрягу - пока нет. На звонки "КП" ни сам Трубач, ни его жена трубки так и не взяли. Между тем, по данным сайта судебных приставов, за Еленой Виршубской числится долг на сумму около 10 миллионов рублей - "иные взыскания в пользу физических или юридических лиц". Проще говоря, возвраты кредиторам, с которыми женщина не смогла расплатиться вовремя. Причем, это были совсем не банки.

Так, на сайте Мосгорсуда, начиная с 2019 года, можно найти сразу несколько дел по искам к Виршубской от неких Ивановой Т.В. и Шеварденидзе В.Б., все - о взыскании сумм по договорам займа. Ходили слухи, что жена Николая Трубача несколько лет назад начала брать займы у знакомых, а затем под всевозможными предлогами уклоняться от их возврата. И похоже, это действительно так.

В материалах судебных дел Виршубской каждый раз описана одна и та же ситуация: женщина брала деньги под расписку, обязуясь отдать сумму с процентами в определенный срок, но в час Икс попросту разводила руками: денег нет. С одним из таких кредиторов супруга Трубача подписала бумагу, заложив семейную "трешку", и когда не смогла выплатить долг, квартиру пришлось отдать...

Тем временем, сам Николай Трубач все еще надеется вернуть недвижимость, из которой выселили не только их с женой, но и дочь Александру. Артист уже подал апелляцию и намерен судиться до последнего, лишь бы не оказаться на улице.