Медведев поддержал губернатора Дрозденко в проведении общественных обсуждений рекультивации полигона «Красный Бор»

Дмитрий Медведев посетил комплекс современных очистных сооружений в Красном Бору. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Дмитрий Медведев провел в Ленинградской области стратегическую сессию по инициативным изменениям в экологическое законодательство РФ. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, курирующий вопросы экологии, встретился с общественными деятелями, учёными, волонтерами, представителями законодательной и исполнительной власти. Вместе с активистами в работе сессии принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Встреча прошла 5 июня, в День эколога России и Всемирный день окружающей среды, в Тосненском районе.

- Сегодня в Ленинградской области за круглыми столами в усадьбе «Марьино» были высказаны предложения, которые войдут на ближайшие пять лет в федеральный проект «Экология», - подчеркнул губернатор Александр Дрозденко.

Дмитрий Медведев рассказал участникам дискуссии о планах по развитию эффективной экологической политики в России и выслушал их точки зрения на то, как в нашей стране необходимо выстраивать защиту окружающей среды. Среди прочих инициатив активисты предложили увеличить оснащенность лесной охраны пожарной техникой, а также внести изменения в закон о безнадзорных животных. Здесь федеральным законодателям может пригодиться опыт Ленинградской области. По обеспеченности пожарной техникой лесные службы региона занимают одно из лидирующих мест в России: в рамках нацпроекта «Экология» было заменено около 70% старого пожарного оборудования. Кроме того, в Ленинградской области реализуется проект по защите бездомных животных «Мы в ответе за тех, кого приручили». Регион стал одним из первых субъектов РФ, где была запущена подобная программа.

Экологи и общественники предложили расширить круг городов – участников программы по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха, включить в нацпроект «Экология» защиту малых рек, а также запретить производителям использовать трудноперерабатываемую упаковку. Дмитрий Медведев пообещал, что самые важные предложения будут обязательно рассмотрены и рекомендованы к реализации.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор Александр Дрозденко встретились с экологами, учеными и представителями органов власти. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В этот же день Дмитрий Медведев и Александр Дрозденко посетили полигон по захоронению отходов в Красном бору. Они осмотрели карты с органическими отходами, которые предстоит рекультивировать, а также посетили комплекс современных очистных сооружений. Пока что система очистки работает в тестовом режиме. За час 200 литров жидких отходов здесь превращают в чистую воду и геокомпозиционный материал.

Губернатор Александр Дрозденко рассказал зампреду Совета безопасности РФ о планах по рекультивации Красного Бора. Совместными усилиями Ленинградской области и Санкт-Петербурга на полигон с 2014 года перестали вывозить отходы. Проект рекультивации уже готов и одобрен экспертами. Перед тем, как запустить его в работу, региональные власти хотят провести общественное обсуждение проекта с жителями. Дмитрий Медведев поддержал это решение и назвал общественные слушания важными и необходимыми.

- В 2014 году правительство Ленинградской области обращалось с инициативой приостановить работу полигона Красный Бор. После этого я неоднократно встречался с жителями, и сейчас они ждут, когда начнётся общественное обсуждение проекта по рекультивации полигона, - отметил Дрозденко. - Большая просьба собрать жителей Красного Бора в доме культуры и рассказать им о проекте.

Полигон в Красном Бору представляет собой комплекс гидротехнических сооружений - карт-накопителей развитой системой дренажа. С 1960-х годов на нем хранили промышленные отходы I-IV классов опасности. Предполагается, что рекультивация пройдет в несколько этапов. Для начала вокруг полигона будет создана противофильтрационная завеса. Затем будет оборудована инфраструктура, необходимая для переработки содержимого карт. На финальном этапе здесь проведут рекультивацию территории. Она завершится к 2024 году, после чего полигон собираются герметично изолировать от окружающей среды и ликвидировать все вредные последствия.

Александр Дрозденко рассказал, что Ленинградская область в рамках нацпроекта «Экология» улучшает систему по обращению с отходами и внедряет раздельный сбор мусора. Региональные власти работают над созданием экотехнопарков нового типа без использования технологии сжигания. Кроме приема и утилизации твердых бытовых отходов такие экотехнопарки используют глубокую переработку почти всех нетоксичных видов отходов.