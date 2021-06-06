В День эколога волонтеры очистили берег подмосковной Пахры

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

Всего пара часов понадобились добровольцам, чтобы пройти полтора километра по берегу реки и наполнить мусором два грузовика. Пахра возле Яма легко доступна – достаточно свернуть перед мостом с Каширского шоссе, и через минуту вы уже на берегу. А там и просторные лужайки, и места для парковки, и небольшие пляжи. Так что в выходные здесь многолюдно.

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

Когда на природе один человек выкинет, например, пустую пачку от сигарет, или баклажку, это кажется незначительной мелочью. А когда то же сделают десять, пятьдесят, сто человек – территория неизменно превращается в помойку. Причем, некоторые отдыхающие делают это изощренно: уезжая, складывают мусор в мешки и оставляют их на берегу. Интересно, эти люди всерьез думают, что в этих местах водятся коммунальщики-мусоровозы?

Акция на берегу Пахры – одна из 400, которые прошли 5 июня в по всей стране. Традиционно в ней участвуют десятки тысяч человек - приезжают семьями, компаниями, целыми трудовыми коллективами.

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

Почистить Пахру в выходной день вызвались около 150 человек.

- Мы с друзьями любим на природе отдыхать. Когда узнаём о подобных акциях, периодически участвуем. А здесь я ни разу не был. Что сказать? Грязноватое место, и таких, к сожалению, много, - поделился впечатлением студент юридического факультета РГУ Сергей Сарычев.

В акции также принял участие посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и глава Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

- Безрассудно считать, что природные ресурсы безграничны. Чтобы избежать экологической катастрофы, нужно переформатировать сознание людей, воспитать так называемого эко-сапиенса, который к природе относится как к своему дому - ведь никто же у себя дома не мусорит. Все это требует серьезной работы в семье, школе, общественных организациях, средствах массовой информации. И, конечно, очень важен личный пример. Я общался с президентом Финляндии - безупречной страны с точки зрения отношения людей к экологии. И он мне сказал, что понадобилось 30 лет, чтобы в национальном масштабе воспитать у людей бережное отношение к природе. А у нас нет 30 лет, поэтому надо серьезно, постоянно, кропотливо этим заниматься, проводить такие акции, объединять людей, особенно молодежь, которая особенно остро реагирует на экологические проблемы. Я уверен, все получится, - сказал Вячеслав Фетисов.

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

Волонтеры собрали на берегу стеклянные и пластиковые бутылки, одноразовые пакеты и посуду, старые покрышки. Крупнейшей находкой стал изодранный кожаный диван.

Мусор собирали не только на берегу, но и на дне реки. Этим занимались водолазы из подмосковного отделения МЧС России.

- Ежегодно в рамках федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов оздоравливается, расчищается более 100 км берегов. В Московской области в этом году реализуются два масштабных проекта – расчистка рек Клязьма и Воймега. Коллеги дополнительно готовят еще перечень мероприятий, которые в будущем будут реализованы. Очень большую роль играет просветительская работа, потому что одной уборкой проблему не решить. Там, где прошли акции, мусорят уже не так, как раньше. Местные жители начинают по-другому относиться к своим водоемам и к природе в целом. Сегодня вы видели, что в акции принимали участие дети. Я думаю, в будущем они вряд ли будут оставлять после себя мусор. Наши акции закладывают другое мировоззрение в людях. Надеюсь, к 2025 году ситуация изменится, и на водоемах станет чище, - рассказала заместитель руководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Фото: Всероссийская акция по уборке берегов водных объектов от мусора​ «Вода России»

СПРАВКА

5 июня отмечаются Всемирный день охраны окружающей среды, День эколога и Международный день очистки водоёмов.

Акция «Вода России» объединяет волонтеров со всей страны и проходит в рамках национального проекта «Экология» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

Всего в 2021 году пройдет более 11 тысяч мероприятий по очистке берегов водоемов - от Калининграда до Владивостока. Акция проходит с 2014 года и за 7 лет объединила 6 млн. человек из 85 регионов, которые очистили 10300 водоемов и собрали 457,8 тысячи кубометров мусора. Участники навели порядок на берегах озёр Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.