Беспилотные грузовики и лицо вместо паспорта и билета

Замглавы Минтранса России, председатель набсовета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Кирилл Богданов. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

Весь мир движется в сторону беспилотного транспорта. Россия здесь не исключение. Новые технологии позволят сделать перевозки более безопасными и экономичными. Причем как для бизнеса, так и для граждан. Что может измениться в ближайшие годы? Какими будут пассажирские и грузовые перевозки будущего? Об этом замглавы Минтранса России, председатель набсовета ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Кирилл Богданов и директор ЦТЛ Антон Замков рассказали в интервью «Комсомольской правде» в рамках ПМЭФ-2021.

ЛИЦО КАК ПАСПОРТ И БИЛЕТ

Думаю, все авиапассажиры ждут, когда проходить разные виды контроля в аэропортах станет проще. Потенциал для улучшения большой. Ускорить процедуры можно за счет цифровой трансформации.

- У нас есть одна из ключевых инициатив - зеленый коридор для пассажира. Мы рассчитываем все шире и шире внедрять биометрию. Как паспорт, как билет, как посадочный талон. Первый успешный опыт в нашей стране уже есть. В аэропорте Храброво в Калининграде можно проходить на посадку в самолет, не предъявляя ни паспорта, ни посадочного билета. Идентификация личности проходит по лицу человека. В будущем это упростит процесс посадки и сделает поездку более комфортной, - заявил в интервью «КП» Кирилл Богданов.

Тем не менее в данном случае встает вопрос безопасности и сохранности персональных данных. Например, как быть, если кто-то сможет использовать изображение лица человека?!

- Информационные технологии внедряются в нашу жизнь с такой скоростью, что вопросы безопасности не могут оставаться вне поля нашего зрения. С точки зрения кибербезопасности и предотвращения несанкционированных действий на транспорте мы над этим работаем. Для этого у нас есть еще одна инициатива - цифровизация для транспортной безопасности, - пояснил заместитель министра транспорта.

ДОРОГИ РОССИИ ДЛЯ ВСЕХ БЕСПИЛОТНИКОВ МИРА

Одно из главных заявлений, прозвучавших в рамках ПМЭФ-2021, - в ближайшие годы будет запущено беспилотное грузовое сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом. Его планируется наладить по трассе «Нева», с этой магистрали начнётся формирование беспилотных логистических коридоров через Россию - самому быстрому пути между Китаем и Европой.

- Событие знаковое. Соглашение подписали Минтранс и ассоциация ЦТЛ, а также наши ключевые партнеры - грузоперевозчики и разработчик технологий: КамАЗ, ПЭК, «Деловые линии», Globaltruck, «НТС», СберАвтоТех, X5 Group. Это формирует экосистему для всех, даёт старт для формирования проектного консорциума. Разработчикам нужно где-то тестировать свое решение, перевозчикам - сокращать издержки, автопроизводителям – переходить на новые технологии и понимать, какие машины будут востребованы в ближайшее время. Консорциум создается не для того, чтобы поговорить, и проект не для развития «технологий ради технологий», есть вполне конкретная прикладная бизнес-задача. Она лучше всего объединяет людей. И при подобной коллаборации все обязательно сбудется. Мы будем вместе работать над нормативной базой, над техническими решениями. Вовлекать все больше и больше новых участников, сейчас ведём переговоры с мировыми производителями грузовиков. Я абсолютно уверен, что через полтора-два года мы с вами будем присутствовать при отправке вереницы беспилотных фур из Москвы в Санкт-Петербург, - считает Антон Замков.

Директор ЦТЛ Антон Замков. Фото: forumspb2021.tassphoto.com

По его словам, такая модернизация позволит снизить издержки для всех. При применении беспилотных транспортных средств затраты на перевозку сокращаются вдвое.

- Это минус зарплата человека, снижение расхода топлива, потому что электрические или водородные двигатели гораздо экономичнее, чем традиционные. Это беспилотник, ему не нужно отдыхать, соблюдать режим труда, он едет достаточно быстро, причем не нарушает правила. То есть в выигрыше все, - считает директор ассоциации ЦТЛ.

По его мнению, проект по беспилотным грузоперевозкам даст серьезный прорывной толчок для дальнейшего развития на всей сети «федералок» умных дорог, формирования цифровых беспилотных коридоров между Китаем и Европой по России.

- Если мы замешкаемся на старте, то мы точно окажемся в хвосте развития технологий. Поэтому очень важно как можно быстрее преодолеть регуляторные барьеры и разработать технологические стандарты, оснастить трассы такой инфраструктурой и технологической сетью передачи данных, чтобы по нашим дорогам смогли ездить все беспилотники - созданные в России и за границей, своего рода инфраструктура «все включено». Для нас принципиально важно, чтобы проект изначально строился на экономически эффективных бизнес-моделях для перевозчиков и грузоотправителей.

Ведь мы не планируем ограничиться только трассой М-11. До 2030 года мы планируем оборудовать соответствующей инфраструктурой для беспилотного движения более 19 тысяч километров федеральных трасс, включая строящуюся магистраль М-12 от Москвы до Екатеринбурга. Это позволит нам наиболее полно реализовать транзитный потенциал страны. Китай - фабрика мира. Движение беспилотных транспортных средств по маршруту «Китай – Европа» позволит России уверенно войти в тройку крупнейших стран-транзитеров, - считает Кирилл Богданов.

По его словам, помимо технологической инфраструктуры, предстоит построить центры управления беспилотным движением. Они позволят в случае нештатных ситуаций в онлайн-режиме останавливать или перенаправлять автономные автомобили для обеспечения безопасности.

Для движения беспилотников без участия водителей и присутствия инженера-испытателя на борту по всей трассе М-11 протяженностью более 660 км также планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. Это необходимо для исключения заезда автономных грузовиков на текущем этапе в города. В частности, в районе Твери предполагается строительство северного обхода для исключения выезда беспилотников на реконструированный участок трассы M-10.

- Самое главное - это снизит риски для жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Беспилотник не нарушает правила, никого не подрезает, не обгоняет. То есть, хотим мы или не хотим, но это будущее, - резюмирует замминистра транспорта.

По расчетам Минтранса использование беспилотников на М-11 позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Реализация комплекса инициатив при этом позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай – Европа и на 20% сократить аварийность на транспорте.

МОБИЛЬНОСТЬ ПАССАЖИРОВ – ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ

В числе главных стратегических инициатив министерства транспорта - мобильность пассажиров в широком смысле слова. То есть возможность каждому доехать в разумный срок на различном виде транспорта до места назначения и кратное сокращение затрат на это перемещение.

- Там есть важнейшая тема сквозных мультимодальных билетов. То есть, когда вы, сидя дома, покупаете билеты, а вам посчитают стыковку от автобуса на электричку, а потом на самолет, - пояснил Антон Замков.

Примеры такой мультимодальности в России уже есть. Но логичнее было бы внедрить ее повсеместно.

- Минтранс всячески поддерживает инициативы для наших пассажиров. И я надеюсь, что они будут довольны и будут чувствовать себя комфортно в любом виде транспорта, - резюмировал Кирилл Богданов.

СПРАВКА «КП»

Ассоциация «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) учреждена в 2019 году при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. В Ассоциацию вступили многие крупные компании из разных отраслей экономики. ЦТЛ является центром компетенций по цифровой трансформации транспортного комплекса РФ.