Канада - чемпион мира по хоккею 2021. Фото: REUTERS

Сборная Канады по хоккею - новый чемпион мира по хоккею. Да, та самая Канада, которая выбила наших с турнира, победив в четвертьфинале. В финальном поединке 2021 года канадцы, которые выбили нашу сборную с турнира, обыграли Финляндию со счетом 3:2 в овертайме. Это - невероятная развязка чемпионата мира по хоккею. Потому что на старте ЧМ канадцы, приехавшие в слабом составе, проиграли три матча. Их побеждали даже латыши и немцы.

"Золотая" шайба в овертайме финала ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Когда же в четвертьфинале россияне проиграли Канаде со счетом 1:2 в овертайме, то казалось, что это - настоящий позор для команды Валерия Брагина. Однако, канадцы оказались настоящими канадцами. Они прошли в полуфинале американцев. Ну а в решающем поединке Канада обыграла Финляндию, которая в 2019 году выиграла последний до 2021 года чемпионат мира.

"Золотая" шайба в овертайме финала ЧМ-2021. Фото: REUTERS

В финальном матче заброшенными шайбами отметились в основеное время у канадцев Макс Комтуа (25-я минута), Адам Хенрик (53). У финнов отличились Микаэль Руохомаа (9) и Петтери Линдбом (46). Когда же по итогам трех периодов на табло в Риге горели 2:2, то в решающий момент свое слово сказал и канадец Ник Пол, забросивший победную шайбу на 67-й минуте матча.

Канадская команда в 27-й раз в истории одержала победу на чемпионатах мира. 27 побед на ЧМ и у нашей страны - в 22 случаях как команда СССР, а в 5 - как сборная России.

Ликование на скамейке запасных сборной Канады. Фото: REUTERS

Сегодня, 6 июня, напомним, ранее, сборная США разгромила в матче за 3-е место команду Германии, одержав победу со счетом 6:1 и выиграв бронзовые медали турнира. Сборная России, напомним, покинула чемпионат мира, проиграв команде Канады со счетом 1:2 в овертайме на стадии четвертьфинала.