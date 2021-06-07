Помолодевшая Успенская зажгла на премии «Шансон года» в обтягивающем наряде

Любовь Успенская стала одной из звезд премии «Шансон года 2020/21». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Crocus City Hall 5 июня прошла церемония вручения премии «Шансон года 2020/21». В этот раз ее решили провести в необычном формате. Поскольку в прошлом году церемонию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, артистам вручались статуэтки по итогам хит-парадов «Радио Шансон» сразу за два года. На сцену вышли все любимые поклонниками этого музыкального жанра исполнители: Александр Розенбаум, Олег Трофимов, Стас Михайлов, Ярослав Сумишевский, Александр Маршал, Слава, Григорий Лепс, Ирина Круг с сыном Михаилом, Игорь Крутой, Олег Газманов и многие другие.

Одной из самых ярких участниц церемонии стала Любовь Успенская. 67-летняя исполнительница блистала на сцене и в прямом, и в переносном смысле. Певица появилась на премии в облегающем черном костюме, щедро расшитом блестящим люрексом. Талию Успенская подчеркнула широким кожаным поясом-корсетом, одновременно исполнявшим функцию мини-юбки. Образ дополнили черные кожаные сапоги на тонких «шпильках». Спев свою песню «По полюшку», Успенская затем вышла на сцену еще раз, исполнив дуэтом с певицей Людмилой Соколовой композицию «Берега».

Любовь Залмановна выступила дуэтом с певицей Людмилой Соколовой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Зрители премии в очередной раз отметили, что Любовь Залмановна выглядит гораздо моложе своих лет. Артистка не скрывает, что активно пользуется услугами пластических хирургов. Недавно она вновь сделала омолаживающую операцию, подтянув кожу лица и подкорректировав веки. Впрочем, одной только пластикой лица в этот раз дело не ограничилось: Успенская подкорректировала еще и ягодицы. Любовь Залмановна потратила на эту операцию два миллиона рублей. Неудивительно, что дива шансона теперь то и дело старается блеснуть новыми формами в обтягивающих лосинах.

Успенская выбрала очень облегающий наряд. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Я недавно видела у Любы Успенской, как она сделала себе потрясающе попу. И я вам должна сказать, что, блин, не важно, сколько тебе лет, но если ты гордишься тем, что у тебя получилось, почему бы не показать? – как-то прокомментировала новую внешность своей коллеги певица Анита Цой.

По словам хирурга Тимура Хайдарова, оперировавшего Успенскую, артистка не захотела использовать силиконовые импланты – врач подкорректировал фигуру, используя ее собственные жировые запасы.

- Операция была направлена на тело: это и грудь, и руки, и спина, и животик. У нее была замена имплантов, плюс мы сделали подтяжку, потому что они были, грубо говоря, каменные. Я говорю: „Замуж еще хотим? Собираемся? Надо мягкую грудь тогда“, - делился эскулап.

Артистка не скрывает, что активно пользуется услугами пластических хирургов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Насчет «снова замуж» - это, похоже, не шутка. Певица с января этого года ведет бракоразводный процесс с мужем, бизнесменом Александром Плаксиным, и делит с ним элитную недвижимость. Супруги давно не живут вместе и теперь решили, наконец, поставить точку в своем 30-летнем браке. Тем более что артистка неожиданно выяснила, что супруг втайне от нее оформил на себя их общую квартиру в Лос-Анджелесе, да еще и подал в суд на раздел имущества. Плаксину удалось отсудить половину 400-миллионного состояния звезды. Теперь артистка собирает доказательства его нечестности и обещает посадить бывшего мужа в тюрьму.