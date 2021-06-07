«До мурашек»: 19-летний сын Михаила Круга спел его песню на премии «Шансон года»

Ирина и Александр Круг выступили на премии "Шансон года 2020/21". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Знаменитого шансонье Михаила Круга не стало в июле 2002 года: артиста хладнокровно застрелили в его собственном доме. Младшему сыну певца тогда было всего несколько недель от роду. Сейчас Александру 19 лет, он – студент театрального института имени Щукина, и тоже начал выходить на сцену. Недавно он вместе с Викой Цыгановой и Ярославом Сумишевским записал последнюю песню своего отца «Золотые купола». А теперь вместе с мамой, певицей Ириной Круг вышел на сцену премии «Шансон года 2020/21». Церемония награждения артистов по итогам хит-парадов «Радио Шансон» прошла 5 июня в концертном зале Crocus City Hall.

Ирина и ее сын спели дуэтом знаменитую композицию Михаила Круга «Вот и все (Это было вчера)». Поклонники покойного шансонье в очередной раз отметили, как Александр похож на своего знаменитого отца. «Как на отца похож», «Очень обаятельный молодой человек», «Маме есть чем гордиться», «Смотришь на них и вспоминаешь любимого шансонье», «До мурашек», «Ирина очень переживала, прям видно было», - обсуждают зрители в соцсетях после концерта выступление мамы и сына.

Поклонники покойного шансонье в очередной раз отметили, как Александр похож на своего знаменитого отца. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно Александр рассказал, что учеба в театральном институте дается ему непросто. Поначалу сын Михаила Круга очень радовался тому, что поступил в вуз своей мечты и станет актером. Но сейчас, по словам молодого человека, в вузе его воспринимают не слишком серьезно, и многие говорят ему об этом.

- Они считают, что я «блатной», и прямо говорят мне об этом, - посетовал парень.

Наследник знаменитой фамилии также поделился своими переживаниями из-за гибели отца. Когда Александр узнал, как умер его папа, то пережил нервный срыв. О смерти Михаила ему рассказала тетя – сестра отца. Мальчику тогда было всего три года. Поначалу он воспринял эту информацию спокойно, но по мере взросления у него начались эмоциональные проблемы – детские страхи, нервные срывы, слезы. Настоящий кризис у Александра случился в 12 лет, когда они с мамой отдыхали в Таиланде. У мальчика случилась паническая атака: он плакал и постоянно спрашивал маму, почему папы нет рядом. Парень очень признателен своей матери. Ирина отвела его к психологу и потратила много времени на терапию, которая помогла ему пережить эту трагедию.

К слову, знаменитую фамилию своего отца Александр начал носить совсем недавно. До 18 лет молодой человек был Воробьевым – это настоящая фамилия покойного шансонье. Но год назад и Ирина, и Александр сменили фамилии, и теперь по паспорту они – Круг.

Ирина Круг. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вдова Михаила Круга Ирина вновь вышла замуж через четыре года после гибели супруга. Ее новым избранником стал бизнесмен Сергей Белоусов. Через 15 лет совместной жизни они развелись: по словам Ирины, муж предал ее.

- Я попыталась его простить, но человек меня предал, я так не могу, - рассказывала Ирина. – Просто мы очень разные.

По слова вдовы Круга, ее третьего мужа всегда напрягало, что она никак не может забыть Михаила. Ирина признается, что до сих пор любит покойного певца.

- Он должен был жить! Он нужен своей стране, своей семье, своим слушателям. Моему мужу Сергею, наверное, было больно это слышать. Не могу Мишу отпустить. Все эти 15 лет. Я не знаю, как он это вынес. Наш брак распался… Потому что это невозможно. Он всегда с нами находился, - рассказывала Ирина в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».