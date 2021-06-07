Армянский поворот: почему у новой оппозиции нет альтернативы

На предстоящих 20 июня выборах в парламент блок второго президента Армении выглядит как главный претендент на победу.

Майские тезисы

Свою программу «365+: Будущее начинается сейчас» блок «Армения» Роберта Кочаряна озвучил в конце мая. Готовилась политическая платформа долго: важны были не столько результаты текущих политических решений, сколько мнения простых армян, которые были максимально вовлечены в разработку плана выхода из экономического и геополитического тупика.

Народность и ставка на мнение местного населения — ключевая особенность новой системы госуправления, которую предлагает Кочарян и его соратники. Казалось бы, рецепт не новый: тезис о тесном диалоге власти с народом звучит на каждых выборах постсоветского пространства. Но обычно публичный фактор уходит в тень быстрее, чем новый политик занимает правительственное кресло.

Кочарян, как считают политологи, от таких электоральных фокусов далек. В коалицию со вторым президентом Армении вступили серьезные политические игроки и эксперты, которые чувствительно относятся к репутационным потерям. А значит народность представленной программы — не трюк, а реальный и, пожалуй, единственно эффективный на сегодня способ коммуникации с армянскими избирателями.

Закрепиться на границе

Проигранная правительством Никола Пашиняна (и. о. Премьер-министра Армении) карабахская война стала катализатором национального гнева. Но и до прямых боевых столкновений, в которых по разным подсчетам погибли более 5000 армян, местные жители записали на счет действующих властей слишком много непростительных ошибок. Именно на этот список народных претензий и опирался Роберт Кочарян.

Ключевым базисом программы стала безопасность республики. Кочарян — герой первой Карабахской войны — понимает на сколько важна сильная армия в формировании национального единства и суверенитета. Вернуть армянской армии былую мощь — это значит не допустить в дальнейшем кровопролитий и агрессии со стороны Азербайджана и Турции. «Синдром проигравшей нации — недопустим. Проиграли бездарные политики, а не великий армянский народ», - уверен Кочарян. По мнению политика, именно развитие военно-промышленного комплекса перезапустит контуженную экономику.

Бюджет развития

ВПК — не единственный драйвер роста. Средняя зарплата в республике едва переваливает за 200 тыс. драмов (меньше 30 тыс. рублей). С такой покупательской способностью обеспечить циркуляцию экономики без привлечения внешних долгов практически невозможно.

Армении необходимы масштабные инфраструктурные проекты, которые с одной стороны привлекут в страну новые инвестиции, а с другой обеспечат армян высокооплачиваемыми рабочими местами. Начать команда Кочаряна решила со строительства дорог. Это довольно эффективный способ сшить страну и вернуться в мировые транспортные хабы.

Еще одним экономическим локомотивом должен стать аграрный сектор. Кочарян предлагает вернуть в структуру госуправрения министерство сельского хозяйства, уничтоженное при Пашиняне. Поддерживать земледельцев планируют за счет прямых субсидий и переработки налоговой базы. А для сбыта продукции должны быть открыты новые рынки, в том числе и внутренние, где странным образом закрепились торговцы турецкими и азербайджанскими продуктами.

Оставаться нельзя возвращаться

Программа Кочаряна – прямое противопоставление тем идеям, которые воплощает в жизнь действующая власть. Планы развития страны после победы блока «Армения» на выборах озвучили на прошлой неделе. Эффект от высказываний последовал незамедлительно. В диаспорах заговорили о надежде на возрождение Армении. А это означает не только предполагаемое возвращение соотечественников, но и возвращение инвесторов.

Важнейшими пунктами программы Кочаряна являются культура и образование. От них завит армянская идентичность — важный для мононациональной страны фактор. За эти направления у экс-президента отвечают опытные управленцы, которые знают ситуации изнутри и не в восторге от происходящего сейчас.

Победа предрешена

Крупные политические игроки ставят на Кочаряна не случайно. Действующая власть не может предложить внятной программы развития, тем более, в штабе Пашиняна не могут опереться на местное население. Нет поддержки и со стороны диаспоры.

На этом фоне может показаться, что победа дастся лидеру блока «Армения» без особой борьбы. На деле Кочарян и его сторонники находятся под сильным давлением: ветеранов войны дискредитируют уголовными преследованиями, следователи выписывают подозрения родным и близким самого Кочаряна, сторонники блока «Армения» регулярно сталкиваются с притеснениями и нарушением прав.

Все это лишь укрепляет понимание о необходимости победы новой оппозиции в выборах. Ведь именно она даст шанс на восстановление страны, переживающей глубокий политический кризис.

Досье:

РОБЕРТ КОЧАРЯН – государственный и политический деятель Республики Армения и Нагорно-Карабахской республики. Второй президент Республики Армения с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Первый президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, ветеран Карабахсой войны. Женат, имеет троих детей.