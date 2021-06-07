Госдума предлагает штрафовать хозяев за шумных квартирантов

В Госдуме озаботились проблемой шумных квартирантов. Группа депутатов решила, что надо штрафовать хозяев квартир, если их жильцы шумят и тем самым досаждают соседям. Фото: Shutterstock

Собственник за все в ответе

В Госдуме озаботились проблемой шумных квартирантов. Группа депутатов решила, что надо штрафовать хозяев квартир, если их жильцы шумят и тем самым досаждают соседям. Для этого предлагается внести соответствующую статью в Жилищный кодекс.

- Мы хотим создать единый принцип ответственности, - сказал kp.ru соавтор законопроекта зампред комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. - Сейчас собственник несет ответственность, если наниматель жилья причинит ущерб соседям, например, забудет закрыть краны и зальет их. Да, собственник может потом взыскать с нанимателя деньги — это называется в порядке регресса. То же самое хотим сделать и в случае если наниматели жилья будут вести себя слишком шумно.

Порядок действий видится авторам законопроекта таким. Квартирант шумит — соседи звонят хозяину. Хозяин звонит соседям и пытается их урезонить. Те извиняются и соблюдают тишину. Никаких штрафов, все живут дружно.

Другой вариант. Квартиранты отвечают: «Все пучком, шеф!» и продолжают гульбу. Тогда соседи вызывают полицию, составляется протокол, выписывается штраф. Но не только тем, кто шумит, но и хозяину.

Без вины виноватые — это неправильно

- На мой взгляд, это не отвечает правовому принципу ответственности: кто нарушил, тот и должен нести наказание, - сказала kp.ru адвокат Светлана Жмурко. - Не хозяин же шумел, почему он должен платить штраф? Но логика авторов законопроекта понятна. С хозяина технически проще взыскать штраф.

Как тут не вспомнить ироническую присказку, ходящую в правоохранительных кругах - наказания без вины не бывает.

- Финансовая ответственность будет стимулировать собственников тщательнее выбирать нанимателей, - считает Выборный. - Конечно, с виду человек может производить благоприятное впечатление, а потом окажется, что он не соблюдает правила добрососедства. Угадать порой сложно. Но нужно жестко прописывать в договоре, что штрафы, выписанные хозяину из-за нарушений, которые сделали жильцы, сами жильцы и должны будут компенсировать. Можно внести пункт о немедленном выселении в случае нарушений.

Как избежать проблемных арендаторов

К слову, владельцы жилья и без дополнительных законов стараются избегать проблемных жильцов.

- У нас есть чаты, группы, черные списки нанимателей, - рассказала «КП» хозяйка одной из московских квартир. - То и дело в общем чате появляются запросы. Например, «Коллеги, ни у кого не жил Петя, телефон такой-то?» Могут и фото приложить, если сфотографировали паспорт. И либо не ответят, либо ответят что-то типа: «Платит аккуратно, но только к этому Пете еще целый табор приезжает, соседи жаловались на крики и громкую музыку по ночам».

«Штраф должен быть ощутимым — тысяч десять как минимум»

Особой проблемы с удержанием штрафа с жильцов владельцы сдаваемых квартир не видят — при аренде с квартиранта берется депозит, как правило, в размере месячной ставки.

По словам депутата Выборного, законопроект в первом чтении будет рассматриваться уже 8 июня.

- Мы надеемся, что документ успеет до конца летней сессии пройти все три чтения, - сказал он. - А потом надо будет внести изменения и в КоАП. Сейчас там штрафы очень малы. Нужно, чтобы физлицо в случае злостного нарушения платило хотя бы тысяч десять.