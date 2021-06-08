Танцы, СМИ или юриспруденция: решит Останкинский суд

По мнению истца, этими СМИ были растиражированы не соответствующие действительности сведения о ее причастности к сделке по приобретению «Роснефтью» акций компании «Pirelli». Для публикации были использованы без разрешения личные фото, искажена информация о профессии истца, а она сама оскорблена отношением к ней, как к женщине.

Айя Белова дала интервью «КП». «Дело в суде, но тиражирование продолжается. При этом я, по сути, оказалась лишена права на ответ».

Напомним, что подписание протокола о намерениях между российскими структурами и мировым шинным гигантом проходило в 2014-м году на Петербургском международном экономическом форуме. Сделка получала одобрение российским и европейским регуляторами, информация присутствовала в госреестрах и на Миланской фондовой бирже.

Согласно международной практике в договоре участвовала специально созданная структура. В данном случае компанию не учреждали, а купили. Исходили из уже использованного при подготовке к сделке названия – ООО «Долгосрочные инвестиции».

Тот факт, кто являлся ее первоначальным владельцем, и привлек внимание издания спустя 7 лет.

- Я действительно учредила ООО и продала его, причем до совершения сделки, которой посвящен журналистский материал. Об этой сделке я ничего не знаю и знать не могу, - говорит Айя Белова. - Поводом к иску послужила опубликованная заметка «Танцовщица для «Роснефти» и видео-выдержки из неё. На мой взгляд, в материалах прослеживается попытка придать процессу учреждения компании и ее дальнейшему переходу к новому собственнику элемента подозрительности или действий по якобы обходу санкций. Даже студенты юрфака (а я его закончила и имею квалификацию юриста) знают, что переход права собственности в ООО отражается в ЕГРЮЛ, который является публичной базой. Никакие другие источники, на которые ссылается автор, не могут считаться официальными.

- В иске говорится о том, что вас оскорбило слово «танцовщица»?

- Да, это очень больной для меня аспект, гендерный. Я совмещала учебу в школе и институте с активными занятиями спортом. В 15 лет стала мастером спорта по художественной гимнастике, потом детским хореографом. Уделяю много внимания самосовершенствованию, методологической работе, продуктивно работаю с детьми. И вдруг оказываюсь «танцовщицей». Как женщине, мне это очень обидно.

- Перед выходом материала журналисты связывались с вами?

- Для того чтобы убедиться, что я не собственник, достаточно иметь желание работать с фактами. Не нужно звонить мне, тем паче, что номер своего мобильного я не предоставляла. Из каких баз он вообще был взят? Кроме того, в оспариваемых материалах использовали мое фото, на что не было получено согласия.

- Предварительное заседание состоялось в апреле?

- Его итоги опять побудили меня обратиться в СМИ. В нескольких изданиях, одно из которых считается инагентом, была опубликована новость под названием «Учительница танцев из Москвы подала в суд на «Важные истории». Относясь с уважением к редакционной политике этих изданий, предусматривающей освещение позиций всех сторон, я попыталась опубликовать свое мнение на их площадках. К сожалению, мне это не удалось. Именно поэтому я решила прибегнуть к помощи других качественных изданий.

- Вами были заявлены материальные компенсации?

- Этот иск не способ заработать. Если мне удастся доказать свою правоту, то все средства, полученные от ответчиков, за минусом расходов на адвоката, пойдут в один из фондов, занимающихся поддержкой прав женщин. «Важные истории» на своём портале сравнивают мои расходы на участие в судебном процессе со стоимостью услуг других адвокатов, я хочу подчеркнуть, что эти выводы делаются, не зная деталей соглашения. Причем, в отношении женщины-адвоката. И это опять подчеркивает неуважительное отношение издания к гендерной теме, обесценивание женщины, ее возможностей, способностей, знаний, что является для меня значимым в моих жизненных принципах.