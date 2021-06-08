«Ставят себя выше законов»: почему американские интернет-сервисы выкручивают руки всему миру?

Участники «круглого стола» (слева направо): ведущий Александр Зюзяев, управляющий директор в России, странах СНГ и Балтики Лаборатории Касперского Михаил Прибочий, ведущий научный сотрудник института Европы Российской академии наук Валерий Журавель, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя комиссии общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич Фото: Андрей Минаев

Кибербезопасность - один из ключевых вызовов современного мира. Причем, жертв и агрессоров различить непросто. Тот же «мировой оплот демократии», Соединенные Штаты Америки, постоянно обвиняют Россию и Китай в посягательстве на свое виртуальное благополучие, но при этом и сами ведут себя в интернете с позиции силы, цинично, не считаясь с законом выкручивая руки как врагам, так и партнерам. В чем цель? Эксперты обсудили в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда», расположенной на полях Петербургского международного экономического форума.

«ВЕДУТ СЕБЯ КРАЙНЕ НАГЛО»

Одна из последних красноречивых историй. Год назад правительство Австралии объявило, что планирует разработать Кодекс поведения, который должен регулировать порядок монетизации и совместного использования доходов от публикаций местных новостей в Интернете. В середине февраля 2021 года документ поступил в федеральный парламент, а через три дня Фейсбук заблокировал весь контент из Австралии. Без новостей остались даже страницы некоторых официальных ведомств Зеленого континента.

«Американские транснациональные компании ведут себя крайне нагло, ставят себя выше законов любых государств, - отметил первый заместитель председателя комиссии общественной палаты России по СМИ, генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. - Самый яркий пример произошел в январе. Еще действующий на тот момент президент США Дональд Трамп лишился своего аккаунта в Твиттер, несмотря на то, что у него было 88 миллионов подписчиков. Самый могущественный человек в мире ничего не смог противопоставить такой частной компании, как Твиттер».

В России Ютуб отказывается удалять контент, который противоречит нашим законам. Цензурирует отечественные видеоролики. Причем руководствуется какой-то своей трудно объяснимой логикой, отправляя в бан контент, например, связанный с демонстрацией героизма советских воинов во время Великой Отечественной войны…

«Американцы выступают законодателями мод и навязывают свои правила игры всему миру, - сообщил ведущий научный сотрудник института Европы Российской академии наук Валерий Журавель. – Чем-то страна не устраивает Америку? Тут же выдвигают требования: вы не имеете права подключаться к телекоммуникационным сетям, мы запрещаем вам использовать американские приложения, удаляют приложения, которые не в полной мере учитывают интересы безопасности Соединенных Штатов Америки. Даже облачные сервисы, где хранится контент, регулируют. И таких примеров много!»

ДАВЛЕНИЕ НА КИТАЙ

В последнее время Штаты пытаются распространить свое влияние на китайские интернет-проекты. В 2020 году Вашингтон начал подозревать в безобидном приложении Тик-Ток, где подростки дурачатся на камеру, угрозу национальной безопасности США. Министерство торговли Соединенных Штатов подтвердило планы заблокировать скачивание китайских приложений или чатов Тик-Ток на своей территории. Хотя расследование европейской комиссии по защите информации показало, что тот же Тик-Ток собирает не больше пользовательских данных, чем Фейсбук или Инстаграм.

«Это и бизнес, и политика. Но, наверное, политики здесь больше, - говорит Валерий Журавель. - Почему интернет-компания США ведут себя нагло? Потому что их поддерживает правительство Соединенных Штатов Америки, которое использует их для лоббирования своих интересов. Государственных интересов», - уточнил эксперт.

«Здесь, конечно, есть толика конспирологии. Я, как политолог, могу за несколько минут доказать, что интернет придумали в Соединенных Штатах специально, чтобы всех нас поработить. Не исключено, что в этом будет зерно истины, - сообщил Александр Малькевич. – Но если говорить серьезно, считаю что за глобальными интернет-сервисами стоят транснациональные финансовые силы, поэтому они, извините, настолько бОрзо себя ведут. Они много лет приучали нас, что жизнь без этих сервисов невозможна. И теперь начинают просто шантажировать. Это то, что мы в Общественной палате называли термином «цифровое убийство человека». То есть, если завтра они удалят ваш аккаунт с 3-4 своих платформ, вы просто исчезнете. Нам в России повезло, у нас есть хотя бы альтернатива - Телеграм, Одноклассники, ВКонтакте».

Причем, в мире уже есть достаточно большое количество известных экспертов, которые, как и Дональд Трамп, лишись своих станиц в социальных сетях. По сути дела, их лишили голоса, ущемили в правах без какого-то бы то ни было решения суда. Часть сообщества этим решениям одобрительно аплодирует и заливисто потакает! Дескать, это частный бизнес и их частное дело кому давать право голоса. Но участники круглого стола считают, что следующим шагом может стать формирование картины дня: победил на выборах Джон Джонс – объявят Стива Стивенсона. И никто не заметит подмены, потому что альтернативное мнение даже в интернете уже не приветствуется. Весь мир, читающий соцсети, скажет - о, смотри-ка, там жизнь-то налаживается, пришел к власти Стивенс, а страну демократизируют волонтеры, пришедшие из соседней страны. Хотя на самом деле в стране началась война…

ВЕСЬ МИР «ПРИЗЕМЛЯЕТ» АМЕРИКУ?

США достаточно беспардонно поступают даже со своими партнерами, как это ни странно звучит. Проект «Чистая сеть», инициированный правительством Соединенных Штатов, включает в себя пять стратегий, направленных против других стран. Усилия США включают в себя создание «чистых» сетей с «чистым» телекоммуникационным оборудованием, обеспечение «чистоты» онлайн-магазинов, приложений, облаков и даже кабеля. Разумеется, выглядит это достаточно странно. И результаты бывают тоже достаточно любопытные. Например, президент Германии Штайнмайер призвал государства Евросоюза обратить пристальное внимание на опасность фрагментации интернета, вызванную технологической гегемонией США.

«Отдельные государства пытаются противостоять США. В той же Германии с 2018 года действует Закон улучшения прав пользователей социальных сетей. Турция приняла в прошлом году закон о приземлении иностранных компаний. Во Франции разрабатывается сейчас такой закон, в Великобритании. Они требуют, чтобы социальные сети и крупные IT-корпорации жили и работали на территории этих стран по местным законам, - отметил Александр Малькевич. - Никто не хочет проснуться в 2024 году и понять, что они не кормили свою информационную армию, поэтому кормят теперь чужую».

Что делать России в этой ситуации? Разумеется, прокачивать собственные информационные мускулы: готовить квалифицированные кадры, создавать собственные программы и сервисы, а также объединяться со странами-партнерами.

«Они плюют на законы государств и вынуждают всех нас действовать сообща, - резюмирует Александр Малькевич. - На днях Госдума России в первом чтении приняла закон о так называемом приземлении западных IT-корпораций. Это абсолютно логично, потому что, если у условного Твиттера здесь миллионы подписчиков, он должен работать в России и по нашим законам иметь здесь юридическое лицо - представительство, которое возглавляет гражданин Российской Федерации и взаимодействует с нашими органами власти по защите цифровых прав наших граждан. Конечно, интернет-гигантам это не нравится. Они хотели бы выкачивать прибыль и плевать на права пользователей. Но это не может продолжаться безнаказанно».

«УЧИТЕСЬ САМИ И УЧИТЕ ДЕТЕЙ»

Готова ли Россия к изменениям? Они идут постоянно. Несколько дней назад экспертная группа по кибербезопасности EnergyNet опубликовала отчет о том, что большинство IT-компаний России хотело бы оптимизировать и дополнить регулирование в сфере информационной безопасности. В частности, речь идет о законах о персональных данных и безопасности информационной инфраструктуры.

«Часть законов принимается чуть позже, чем ожидалось. Часть законов на момент принятия оказываются немножко сырыми, в них не прописаны подзаконные акты, не раскрываются какие-то пункты и иногда допускается двойное трактование. Зачастую закон принят, но не обозначены санкции за его неисполнение, поэтому некоторые участники рынка продолжают смело его нарушать, - пояснил управляющий директор в России, странах СНГ и Балтики компании «Лаборатория Касперского» Михаил Прибочий. - Но государство имеет обратную связь от рынка и пытается решить проблемы. Поэтому все те недоработки, которые я перечислял, они уже либо закрыты, либо закрываются».

Сбербанк сообщает, что в 2021 году число кибератак на банк выросло аж в четыре раза. Эксперт заметил, что это больше, чем в среднем по банковской сфере.

«Еще в начале прошлого года мы ходили на работу, учились в вузах, школах – с началом пандемии все это делали из дома. То есть, мы оказались в непривычной для себя ситуации, а злоумышленники работали удаленно и продолжают это делать. Им стало легче заниматься своим делом и число мошенничеств увеличилось, - говорит Михаил Прибочий. - В настоящее время в «Лаборатории Касперского» в день исследуется от 350 до 400 тысяч уникальных вирусов. Банки - это сфера, где крутятся большие деньги, лакомая добыча для злоумышленников. Больше чем на банки число атак выросло на сопутствующие финансовые сектора и интернет-магазины».

Все мы знаем, как вести себя в реальном мире. Во время пандемии - чаще мыть руки и носить маску. С детства учим детей не разговаривать с посторонними взрослыми, тем более, если предлагают конфетку и прокатиться в машине. Но цифровой гигиене не учат ни дома, ни в школе. А это важно!

«Учитесь сами и учите детей. Для этого есть масса бесплатных ресурсов, включая Kaspersky.ru, - советует Михаил Прибочий. – Обязательно используйте антивирусы, чтобы не стать легкой добычей для злоумышленников. Телефон принято считать другом, но на самом деле он враг, который может сливать информацию о вас мошенникам. 80% незнакомых звонков – спам. Установите на телефон программу, которая будет категорировать входящие звонки с рекламой и мошенников. У нас есть бесплатная программа, которая физически отслеживает местоположение ребенка по его телефону. Вышел ребенок за разрешенные рамки - родителю поступит сигнал. Используйте категорирование сайтов и поисковых запросов, куда ребенок ходит. И, собственно говоря, контролируйте их друзей: если появляются слишком взрослые друзья, родитель это может увидеть. Это все способно упростить нашу жизнь».