Либеральный интернационал: Кто выдает себя за русских сторонников Навального в Европе

Фрагмент плаката итальянских сторонников Навального.

Хотя широкая мировая общественность уже успела подзабыть о судьбе Алексея Навального, который, по решению суда, отправился отбывать срок в колонию, отдельные активисты все не успокаиваются. Хотя такая активность скорее заставляет интересоваться, а кто сами эти люди.

Чуть ли не в каждой европейской стране найдутся наши «сограждане», которые бежали от «ужасов режима» и теперь с разной степенью успеха монетизируют свои – и чужие – страдания, обычно вымышленные.

Кадр из видеоролика о пикете сторонников Навального в Италии.

Вот, например, прекрасный молодой человек Александр Алимов, позиционирующий себя как вип-гид из Рима, якобы обслуживающий «состоятельных и влиятельных людей из РФ», (на видео он — справа в кремовом пальто) регулярно рассказывает итальянцам о страданиях своих соотечественниках, которым не повезло осесть на Апеннинах. Правда, непонятно, какое отношение имеют граждане Молдовы, откуда наш герой родом, к Навальному, да и к русским тоже.

Итальянцы, правда, реагируют вяло, видимо чувствуют подвох, и просто проходят мимо. А в качестве массовки регулярно выступают полтора десятка «свидетелей секты великомученика» из числа сиделок и продавщиц украинского происхождения, готовых втянуться в любую «движуху», так или иначе направленную против президента России.

Есть и более интересные личности в числе постоянных активистов. Как художница и писательница Екатерина Марголис (https://www.facebook.com/katia.margolis), давно перебравшаяся в Венецию, и которую с исторической родиной связывают исключительно коммерческие интересы. Например, выставки работ в московских галереях или издание книг. Естественно, когнитивного диссонанса от того, что их произведения публикуются издательством, принадлежащем «путинскому олигарху», у таких личностей не возникает.

Вот и наша героиня написала открытое письмо аж самому папе римскому Франциску, требуя от Святого Престола надавить на Москву и допустить «правильных врачей» до Навального. Послание, в котором Алексея сравнивают не много не мало, с самим Христом, ожидаемо осталось без ответа.

Но с этой «массовкой» все более-менее понятно. Кому из них - пиар, кому - новые клиенты, а кому — просто ощущение хоть какой-то социальной значимости в промежутках между сменой белья престарелым итальянцам. Перейдем к заказчикам и организаторам этой «борьбы» за русских.

Следующими в цепочке стоят уже итальянцы из партии «Больше Европы» (PiuEuropa) и «Транснациональной радикальной партии». Именно они в последнее время берут на себя организацию и медийную поддержку сходок «навальнистов» в Риме, Милане и Флоренции. Вплоть до подготовки агитационных материалов.

Но и эти уважаемые люди под руководством таких патриархов итальянской политики как Эмма Бонино и Бенедетто Делла Ведова, тоже используются «в темную». Хорошо зная их биографию и реноме, можно с уверенностью говорить, что они абсолютно искренне верят в страдания «диссидента» Навального и стремятся защитить права и свободы в далекой России.

Поэтому главный вопрос — кто им подсказывает или даже навязывает эту повестку. Чтобы ответить на него надо копнуть еще немного глубже.

Партия «Больше Европы», возглавляемая Бонино, входит в европейский АЛДЕ «Альянс либералов и демократов за Европу». А это политобъединение является креатурой основанного в Оксфорде в 1947 году «Либерального Интернационала», до сих пор живого и здравствующего в Лондоне. Кстати, в эту мутную организацию входят российские партии «Яблоко» и «ПАРНАС». Так что можно считать, что круг замкнулся.

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