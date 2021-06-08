Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Перестанем кормить европейцев нашим “жирным” газом»

Александр Юрьевич Дрозденко, губернатор Ленинградской области, в студии "КП" на ПЭМФ 2021 Фото: Андрей Минаев

Ленинградская область стала самым результативным участником ПМЭФ-2021. О том, какие проекты в приоритете для области и как строить комфортное жилье вместо «муравейников», в открытой студии «Комсомольской правды» на форуме рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Александр Юрьевич, в первый день форума вы заявили, что цель Ленинградской области – подписать соглашение на ПМЭФ на сумму триллион рублей. В итоге получилось даже перевыполнить план. За счет чего удалось этой сделать?

- Ленинградская область – один из лидеров по инвестициям среди регионов. Даже «ковидный» 2020 год принес нам почти полтриллиона рублей в экономику. От 2021 ожидания были еще больше. На форуме было подписано 30 соглашений на сумму 1 трлн 32 млрд рублей. Все они совершенно разные. Самое маленькое – с компанией «Блокфайер» на 138 млн рублей. В Пикалево они будет строить завод по производству инновационных огнетушителей. Самое крупное соглашение – с компанией «РусГазДобыча» о строительстве газохимического завода в Усть-Луге с объемом инвестиций 868 млрд рублей. Вот такие разные по весу, но одинаково важные для нас соглашения. А между ними - еще более 20-ти проектов: от сотен миллионов до десятков миллиардов рублей.

- Сейчас очень востребован внутренний туризм. Как будет он развиваться в области?

- Ленинградская область входит в пятерку регионов по востребованности туризма. А по событийному туризму мы вообще лидеры в России. На форуме мы подписали соглашение на развитие второй очереди известного курорта «Охта Парк» под Петербургом. Там будет ледовый дворец, СПА и новые спортивные программы. Второе – с другой известной компанией «Горки Гольф» на строительство медицинского СПА-центра.

- В Выборге в этом году пройдет первый международный мотоциклетный фестиваль. Известно, что вы увлекаетесь этим видом спорта. Расскажите, что можно будет там увидеть?

- Я с друзьями несколько раз участвовал в байк-фестивале под флагом Harley-Davidson, который проходит в Петербурге. У нас есть несколько своих мотоклубов. Я член мотоклуба «Дом», который базируется в Ленинградской области. И во время одной из поездок наш председатель предложил нам идею фестиваля для любителей мотоспорта. Причем неважно, профессионал ты, любитель или просто любишь смотреть, как другие катаются. Фестиваль объединит всех – будет много интерактивных площадок!

Мы не ожидали, что эту идею так поддержат. Уже есть десятки заявок от мотоклубов. Причем не только российских – и прибалты, и скандинавы, и немцы хотят приехать. Но даже если будут ограничения на иностранных гостей, клубов из России и Белоруссии хватит, чтобы провести мероприятие на ура. Мы хотим, чтобы это был такой же брендовый фестиваль, как, например, фестиваль «Корюшка» или рыцарский турнир в Выборге. Внутренний туризм должен быть разным. И такие вещи должны его продвигать.

РАЗВИВАЕМ ТОЛЬКО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

- На форуме традиционно презентуют рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. В этом году вы заняли 10-е место. Довольны результатом?

- Рейтинг проходит уже в восьмой раз. Мы за это время находились и в первой двадцатке, и в десятке. Сейчас плотность в рейтинге стала большая. И мне кажется, это хороший повод изменить подход к оценке регионов. Смотреть не на то, как они готовят документы, как отчитываются или на их имидж. А оценивать реальную эффективность инвестпроектов. Сколько появилось новых предприятий малого и среднего бизнеса в регионе? Возросло ли количество занятых? Какая средняя зарплата в малом и среднем бизнесе, и сопоставима ли она со средней зарплатой в регионе? Какие преференции получает бизнес? А главное – что эти новые проекты дали нашим жителям? Потому что можно сколько угодно говорить «халва», а во рту слаще не станет. Результат на деле – вот, что важно.

- А как Ленобласть отбирает инвесторов? Есть отрасли, с которыми точно не станете связываться?

- Мы не будем связываться с отраслями, где не обеспечены современные стандарты европейского экологического зеленого знака. Мне тут в инстаграме написал один из подписчиков: «Александр Юрьевич, вы хвастаетесь, что такие триллионы привлекаете, но половина этих триллионов – это газохимия». Так вот, я могу четко ответить. Это абсолютно экологически чистые производства. От этой газохимии будет только один выброс – пары воздуха. Это Н2О, только в виде пара. Никаких других выбросов не будет. Эта газохимия полностью будет сориентирована на европейский рынок, и качество продукции будет соответствовать европейскому стандарту.

А самое главное, мы наконец перестанем кормить европейцев нашим «жирным» газом. Европейцы нам платят за сухой газ, от которого идет отопление. А сами извлекают из него метанол, аммиак, карбамид, производят пластмассовые гранулы. То есть мы цену берем как за обезжиренное молоко, а продаем молоко с хорошей жирностью, как от деревенской коровы. Так вот, надо сливки себе забирать, сделать масло, сметану, йогурты, а им отдать, что положено.

- Вы сказали также, что делаете паузу по развитию портовых сооружений на новых территориях?

- Я занял принципиальную позицию по бухте Батарейная. Зерновой терминал нам нужен, но мы предложили компании участок земли в Усть-Луге. Потому что у нас есть две точки роста портовых комплексов – Приморск и Усть-Луга. И тогда нам не надо под каждого владельца на побережье делать новый терминал. А то мы вместо природы весь Финский залив застроим терминалами! Это неправильно. Поэтому мы сейчас занимаемся переоценкой ценностей. Нам нужны инвесторы, но мы начинаем выбирать их качество. Это должен быть или стратегический проект с точки зрения государства, или новые технологии. И обязательно зеленый флаг. Причем тот, который дают европейские эксперты.

ВРЕМЯ МНОГОЭТАЖЕК ПРОШЛО

- Вы обращались в правительство с просьбой продлить программу льготной ипотеки. Президент продлил ее до июля 2022 года. Не боитесь, что в регионе теперь будут, как грибы, расти зоны многоэтажной застройки?

- Я считаю, что время таких многоэтажных новостроек, как в Мурино или Кудрово, прошло. Они дали возможность многим людям получить первую собственную квартиру по недорогой цене. Другое дело, что это серьезнейшая нагрузка на бюджет области. С 2015-го года мы потратили на зону новостроек 12 млрд рублей. Это значит, что мы не построили где-то школу, детский сад или спортивный комплекс, а вложили все в инфраструктуру этих районов. Но это надо было сделать. Чтобы люди могли улучшать жилищные условия, и чтобы экономика области развивалась. Ведь почти все, из чего строится новый дом – от фундамента до сложного оборудования – мы производим на своей территории. Поэтому я так бился за продление программы льготной ипотеки.

Другое дело, что мы под это продление изменили градостроительные регламенты. Конкретно – ограничили этажность. И это уже принесло первые результаты.

50% введенного жилья в 2021 году – малоэтажное. То есть, с помощью льготной ипотеки мы мотивируем людей покупать не квартиры-студии, а небольшие коттеджи или квартиры в таунхаусах. Поэтому мы не отойдем от задачи строить недорогое жилье. Просто оно будет еще комфортнее и лучше.