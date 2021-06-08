В России появятся новые методы диагностики редких заболеваний

Фото предоставлено пресс-службой «Такеда Россия»

Компания «Такеда Россия» и компания «Фармимэкс» собираются вместе разрабатывать и внедрять новые методы диагностики редких заболеваний. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Согласно документу, стороны будут не только работать над новыми диагностическими методами, но и организовывать программы по первичной диагностике орфанных (то есть, редких) заболеваний. В ближайшие три года такие программы будут развернуты в пяти регионах России. Специалисты проведут скрининговые исследования, направленные на выявление пациентов с болезнью Фабри, болезнью Гоше и синдромом Хантера. Как говорится в совместном заявлении компаний, планируемая программа расширит возможности проведения диагностики для пациентов в регионах, а также позволит спрогнозировать потребность отдельных субъектов в лекарствах от редких болезней. Стороны договорились работать и с врачами — в частности, повышать осведомленность медиков об орфанных патологиях.

«Своевременная диагностика позволит пациентам вовремя начать лечение и избежать тяжелых осложнений, а в некоторых случаях – инвалидности. Это будет способствовать повышению качества жизни пациентов и их семей, – сказала генеральный директор «Такеда Россия» Елена Карташева. – Другая важная задача нашего проекта – сформировать орфанную настороженность во врачебном сообществе, чтобы при нетипичном сочетании симптомов или орфанной патологии в семейном анамнезе к диагностике подключались специалисты-генетики. Такой подход поможет выявлять редкие заболевания на самых ранних стадиях и оказывать пациентам эффективную помощь».

Фото предоставлено пресс-службой «Такеда Россия»

«Фармимэкс» - один из ведущих российских поставщиков субстанций и готовых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний: гемофилии, муковисцидоза, болезни Гоше и ряда других. «Наше соглашение с компанией «Такеда» будет способствовать развитию и совершенствованию системы оказания медицинской помощи пациентам с редкими заболеваниями в России», – уверена вице-президент компании «Фармимэкс» Инга Нижарадзе.

«Сейчас для постановки диагноза орфанного заболевания используется два подхода. Первый – это скрининг новорожденных, выявляющий больных еще до проявления первых симптомов. Второй – анализ самих симптомов, при котором постановка верного диагноза может растянуться на годы», - напомнил директор «Медико-генетического научного центра имени Н. П. Бочкова» Сергей Куцев. Классический пример, по его словам, — болезнь Фабри (генетически обусловленный дефицит либо отсутствие фермента альфа-галактозидазы — ред.). От первых симптомов до постановки верного диагноза может пройти до десяти лет. При этом, своевременная диагностика и адекватное лечение позволяет пациентам сохранить привычный образ жизни, женщины с болезнью Фабри могут иметь детей.

«Одна из первоочередных задач, стоящих перед медицинской генетикой, заключается в профилактике инвалидности. Для этого необходимо эффективно выявлять заболевание на самых ранних сроках, еще до проявления клинических симптомов. На уровне государства важно расширить программы массового скрининга новорожденных и проводить скрининг групп пациентов высокого риска», - призвал профессор Куцев на церемонии подписания соглашения между «Такеда Россия» и «Фармимэкс».

Фото предоставлено пресс-службой «Такеда Россия»

Еще одним событием фармацевтической части ПМЭФ-2021 стала новость о намерениях «Такеда» расширить производство инновационных лекарств на своем заводе в Ярославле. Соглашение между компанией и руководством региона также было подписано на форуме. До конца 2027 года ООО «Такеда Фармасютикалс» инвестирует в расширение завода 2,3 миллиарда рублей. Это станет весомым вкладом в экономику Ярославской области. Компания «Такеда» была одним из первых резидентов Ярославского фармацевтического кластера, и мы рады тому, что наше сотрудничество с каждым годом развивается и появляются новые перспективные проекты», - заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. По его словам, развитие кластера фармацевтической промышленности и инновационной медицины имеет для региона приоритетное значение.

Руководитель завода «Такеда Россия» Крис Бутткус напомнила, что в 2021 году на предприятии началось производство инновационного препарата для лечения редкого заболевания (множественной миеломы), а в ближайшее время в списке могут появиться еще три лекарства от орфанных заболеваний.

СПРАВКА КП

«Такеда Фармасьютикал» – глобальная биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит новые препараты в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии, лечении генетических заболеваний, а также вакцины и препараты плазмы крови. В 2012 году компания открыла завод по производству лекарств в России. Мощность предприятия - 90 млн стерильных ампул и более 3 млрд таблеток в год.