Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире8 июня 2021 8:10

В США появился робот, делающий маникюр

Разработчики уверяют, что это самый безопасный способ ухода за ногтями во время пандемии
Юрий МАЙБОРОДА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Разработчики робота из компании Clockwork, утверждают, что их маникюр «самый благоприятный для пандемии»

Разработчики робота из компании Clockwork, утверждают, что их маникюр «самый благоприятный для пандемии»

Первый робот для маникюра появился в Сан-Франциско – достаточно выбрать цвет лака, заплатить $8 и уже через несколько минут можно наслаждаться ухоженными ногтями.

Разработчики робота из компании Clockwork, утверждают, что их маникюр «самый благоприятный для пандемии», поскольку не требует никаких контактов – вся процедура выполняется машиной.

Впрочем, назвать маникюр от умной машины полноценным пока нельзя – робот не проводит с ногтями никаких манипуляций за исключением их покраски. Однако на сайте разработчика намекают, что это временно и вскоре у робота могут появиться новые функции.

В Clockwork заявили, что видят свою цель в создании машин, позволяющих избавить человека от рутинной работы.

Сообщается, что роботы для маникюра подвергаются обязательной дезинфекции после каждого посетителя (для этого между сеансами устанавливается технологический перерыв в 10 минут), а все сотрудники фирмы сделали прививки от коронавируса.

КАРТИНА ДНЯ