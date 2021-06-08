Вопрос на 200 миллиардов: почему в России пять лет не повышают пенсии работающим пенсионерам

О повышении выплат работающим пенсионерам в последнее время говорят все чаще. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О повышении выплат работающим пенсионерам в последнее время говорят все чаще. Напомним, в декабре этот вопрос поднимался на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина.

- Индексацию работающим пенсионерам отменили ровно пять лет назад. Меру представили как временную, но вынужденную. Скажите, пожалуйста, при каких условиях может быть возвращена индексация работающим пенсионерам? - спросила президента Юлия Измайлова, главный редактор пензенской газеты «Молодой ленинец».

- Это условие простое: бюджетная обеспеченность, - ответил Путин. - Как известно, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили. Но в сегодняшних условиях, особенно когда речь идет о ситуации с коронавирусом, с падением доходов, конечно, индексация крайне важна. С этим совершенно точно нужно разобраться. Конечно, мы об этом думаем, и пенсионеры этого заслужили, это точно.

После этого Путин поручил правительству разработать предложения по индексации выплат работающим пенсионерам. Правительство их подготовило и отправило в администрацию президента - 1 февраля сообщение об этом появилось на сайте кабмина. Правда, какие именно меры предлагает правительство, в сообщении не сказано.

Казалось бы, дело сдвинулось с мертвой точки... Но с тех пор - никаких новостей. Разве что 5 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока по этому вопросу «решений не принималось».

Поэтому в начале июня председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков направил письмо президенту с просьбой «вмешаться в сложившуюся ситуацию».

- Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров, - пишет профсоюзный лидер в своем обращении. - Сегодня можно изменить ситуацию с бедностью в стране, так как основную часть этой категории составляют пенсионеры. Для этого, с нашей точки зрения, необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров.

Почему отменили индексацию и по какой причине это так сильно затянулось? Мы попросили прояснить этот вопрос Александра Сафонова, проректора Финансового университета при правительстве РФ.

- Это была попытка сэкономить, тратить меньше денег из федерального бюджета. На Западе существует такая практика: либо пенсия, либо зарплата. Видимо, исходили из этой логики, - полагает Александр Сафонов. - Индексацию пенсий пока не возвращают по той же причине: на это нужны немалые деньги, порядка 200 млрд рублей в год.

По словам экономиста, в нынешних условиях такие затраты бюджет вряд ли может себе позволить. Поэтому прогнозировать, скоро ли поднимут выплаты работающим пенсионерам, пока очень сложно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

43 млн россиян получают пенсию.

20,7% из них (8,9 млн человек) - работающие пенсионеры.

35,7% пенсионеров (15,2 млн человек) работали в 2016 году. После этого число работающих пенсионеров ежегодно снижалось. Росстат связывает это с отменой индексации.

По данным Росстата.