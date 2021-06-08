Сотни преступников по всему миру погорели из-за фальшивого мессенджера

В результате операции были задержаны более 800 преступников по всему миру, конфисковано 8 тонн кокаина, 250 единиц оружия и различная валюта

Заместитель исполнительного директора «Европола» Жан-Филипп Лекофф назвал эту совместную операцию американских, европейских и австралийских правоохранителей «исключительным успехом». По мнению экспертов, оперативники «никогда еще не добивались столь солидного преимущества над преступным миром».

Проникнуть в замыслы криминалитета - дело непростое. На этот раз спецслужбы решили сыграть на страсти людей к новейшим навороченным гаджетам, которой не лишены и преступники, сообщает BBC.

В недрах ФБР был разработан некий мессенджер ANOM. В фиктивной рекламной кампании от имени подставной фирмы утверждалось, что это приложение «стопроцентно защищено от взлома». Через агентуру слух о «новинке» был запущен в мафиозные круги. Мол, устанавливается приложение на специальные мобильники, с которых нельзя позвонить, отправлять сообщения или электронную почту. Возможна только «зашифрованная связь» с теми, кто обладает такими же телефонами. На самом деле все переговоры по этому мессенджеру фиксировались спецслужбами в режиме реального времени.

Оперативники сомневались, клюнут ли на приманку их клиенты. Поэтому сначала новость через одного видного австралийского наркоторговца подсунули лидерам преступного мира. И те повелись! И потом уже сами приказывали своим подчиненным приобретать «надежные супергаджеты». В общей сложности около 12 000 таких устройств использовались примерно 300 криминальными синдикатами в более чем 100 странах.

В результате операции были задержаны более 800 преступников по всему миру, конфисковано 8 тонн кокаина, 250 единиц оружия и различная валюта общим эквивалентом в сотню миллионов долларов. Удалось предотвратить несколько десятков убийств и вооруженных ограблений с захватом заложников.

Вот только с мессенджером ANOM теперь придется распрощаться, оставив ему почетное место в музеях криминалистики. И придумать что-нибудь еще более необыкновенное и дерзкое в неизбывной борьбе за торжество закона.

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